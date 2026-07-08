https://crimea.ria.ru/20260708/krym-nakhoditsya-v-zone-osobogo-vnimaniya-po-toplivnomu-voprosu--novak-1157484776.html
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:31
2026-07-08T18:31
2026-07-08T18:32
александр новак
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
севастополь
крым
бензин
дефицит топлива в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_dfc71ebf1a6e5b5ba92b2edccc0dd175.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании членов Кабмина с президентом России Владимиром Путиным.Также, по его словам, правительство совместно с ФАС мониторит цены на топливо. В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики РФ проводятся совещания спецштаба с производителями топлива, в регионах также созданы оперативные штабы, которые в зависимости от ситуации выделяют приоритетные категории потребителей.В свою очередь глава Минтранса РФ Андрей Никитин доложил президенту, что ведомство делает все возможное для доставки топлива на крымский полуостров. Эта работа ведется в тесном контакте с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Михаилов Развожаевым.Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы рассматриваются в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает импорт топлива из других стран – НовакСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
https://crimea.ria.ru/20260708/putin-poruchil-poskoree-vydelit-krymu-subsidiyu-dlya-zakupki-topliva-1157484650.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_41f73ba3c65518579fe5313fec762810.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, севастополь, крым, бензин, дефицит топлива в крыму, новости крыма
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
Крым и Севастополь находятся в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
18:31 08.07.2026 (обновлено: 18:32 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании членов Кабмина с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, Республики Крым, Севастополя, приграничных регионов. В приоритетном порядке утвердили также сезонные графики поставок для сельхозпроизводителей", – сказал Новак.
Также, по его словам, правительство совместно с ФАС мониторит цены на топливо. В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики РФ проводятся совещания спецштаба с производителями топлива, в регионах также созданы оперативные штабы, которые в зависимости от ситуации выделяют приоритетные категории потребителей.
"В первую очередь это службы, связанные с жизнеобеспечением", – подчеркнул вице-премьер.
В свою очередь глава Минтранса РФ Андрей Никитин доложил президенту, что ведомство делает все возможное для доставки топлива на крымский полуостров. Эта работа ведется в тесном контакте с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Михаилов Развожаевым.
Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы рассматриваются в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: