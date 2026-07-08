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Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак

Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак

Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T18:31

2026-07-08T18:31

2026-07-08T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании членов Кабмина с президентом России Владимиром Путиным.Также, по его словам, правительство совместно с ФАС мониторит цены на топливо. В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики РФ проводятся совещания спецштаба с производителями топлива, в регионах также созданы оперативные штабы, которые в зависимости от ситуации выделяют приоритетные категории потребителей.В свою очередь глава Минтранса РФ Андрей Никитин доложил президенту, что ведомство делает все возможное для доставки топлива на крымский полуостров. Эта работа ведется в тесном контакте с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Михаилов Развожаевым.Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы рассматриваются в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает импорт топлива из других стран – НовакСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось

https://crimea.ria.ru/20260708/putin-poruchil-poskoree-vydelit-krymu-subsidiyu-dlya-zakupki-topliva-1157484650.html

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