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Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:31
2026-07-08T18:32
александр новак
топливо
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дизельное топливо
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании членов Кабмина с президентом России Владимиром Путиным.Также, по его словам, правительство совместно с ФАС мониторит цены на топливо. В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики РФ проводятся совещания спецштаба с производителями топлива, в регионах также созданы оперативные штабы, которые в зависимости от ситуации выделяют приоритетные категории потребителей.В свою очередь глава Минтранса РФ Андрей Никитин доложил президенту, что ведомство делает все возможное для доставки топлива на крымский полуостров. Эта работа ведется в тесном контакте с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Михаилов Развожаевым.Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы рассматриваются в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает импорт топлива из других стран – НовакСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
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александр новак, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, севастополь, крым, бензин, дефицит топлива в крыму, новости крыма
Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак

Крым и Севастополь находятся в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак

18:31 08.07.2026 (обновлено: 18:32 08.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Кабмин уделяет особое внимание обеспечению топливом Крыма и Севастополя. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак на совещании членов Кабмина с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, Республики Крым, Севастополя, приграничных регионов. В приоритетном порядке утвердили также сезонные графики поставок для сельхозпроизводителей", – сказал Новак.
Также, по его словам, правительство совместно с ФАС мониторит цены на топливо. В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики РФ проводятся совещания спецштаба с производителями топлива, в регионах также созданы оперативные штабы, которые в зависимости от ситуации выделяют приоритетные категории потребителей.
"В первую очередь это службы, связанные с жизнеобеспечением", – подчеркнул вице-премьер.
В свою очередь глава Минтранса РФ Андрей Никитин доложил президенту, что ведомство делает все возможное для доставки топлива на крымский полуостров. Эта работа ведется в тесном контакте с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Михаилов Развожаевым.
Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы рассматриваются в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.
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