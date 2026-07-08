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Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
415 украинских беспилотников уничтожены за ночь силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. 415 украинских беспилотников уничтожены за ночь силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшиеВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
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новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, министерство обороны рф
Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 415 беспилотников ВСУ
08:15 08.07.2026 (обновлено: 08:16 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. 415 украинских беспилотников уничтожены за ночь силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
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