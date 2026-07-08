https://crimea.ria.ru/20260708/krym-i-ryad-regionov-rossii-otrazili-massirovannuyu-ataku-vsu---sbity-415-dronov-1157459210.html

Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов

Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов

415 украинских беспилотников уничтожены за ночь силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T08:15

2026-07-08T08:15

2026-07-08T08:16

новости сво

атаки всу

атаки всу на крым

крым

новости крыма

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5ac1be7f2ce70efa2811944adcdab55c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. 415 украинских беспилотников уничтожены за ночь силами ПВО над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшиеВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, министерство обороны рф