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Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи

Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи

Семьи с традиционным укладом и с более современными взглядами в равной степени встречаются в Крыму, однако все чаще крымчане подходят к вопросу создания новой... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T22:39

2026-07-08T22:39

2026-07-08T22:39

крым

симферопольская и крымская епархия

семья

общество

рпц (русская православная церковь)

праздники и памятные даты

день семьи, любви и верности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Семьи с традиционным укладом и с более современными взглядами в равной степени встречаются в Крыму, однако все чаще крымчане подходят к вопросу создания новой "ячейки общества" осознанно. Об этом в День семьи, любви и верности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии, иерей Михаил Шепельский."Есть семьи, где преобладает традиционный уклад и вполне традиционные взгляды на семью. При этом достаточно большое количество людей придерживается более современного подхода, присущего нынешнему российскому обществу, когда семья понимается как некий бизнес-проект, партнерство, когда два человека строят свои карьеры, достигают личных целей, и живут так только до тех пор, пока это не мешает им следовать своему пути. То есть происходит определенное размытие понимания того, что семья — это "мы", а не только "я", - сказал Шепельский.При этом, по его словам, в Крыму растет процент осознанного вступления в брак.Определенная часть современных крымских семей ориентируются на христианский идеал семьи святых Петра и Февронии, заметил спикер. Однако, по его мнению, пока это все же меньшая часть общества."По большому счету люди, которые осознанно активно воцерковленные - это меньшая часть из тех, которые назовут себя людьми православными, то есть в целом принадлежащими православной христианской традиции", - пояснил Михаил Шепельский.Он отметил, что на протяжении последних лет молодых людей среди прихожан становится больше, что говорит об их выборе и желании сделать христианские ценности в семье реальными, приложимыми к своей жизни.В целом, по мнению иерея Михаила Шепельского, хорошо, что праздник Дня семьи, любви и верности не забывается обществом, каждый год его отмечают и он имеет свою популярность и свою аудиторию. Церковь и государство здесь действуют в одном направлении, подчеркнул иерей."Это очень хорошо - потому что так мы напоминаем о ценности семьи, напоминаем о колыбели, откуда начинается жизнь", - заключил представитель Крымской епархии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольская и крымская епархия, семья, общество, рпц (русская православная церковь), праздники и памятные даты, день семьи, любви и верности