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Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи
Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи
Семьи с традиционным укладом и с более современными взглядами в равной степени встречаются в Крыму, однако все чаще крымчане подходят к вопросу создания новой... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T22:39
2026-07-08T22:39
крым
симферопольская и крымская епархия
семья
общество
рпц (русская православная церковь)
праздники и памятные даты
день семьи, любви и верности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Семьи с традиционным укладом и с более современными взглядами в равной степени встречаются в Крыму, однако все чаще крымчане подходят к вопросу создания новой "ячейки общества" осознанно. Об этом в День семьи, любви и верности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии, иерей Михаил Шепельский."Есть семьи, где преобладает традиционный уклад и вполне традиционные взгляды на семью. При этом достаточно большое количество людей придерживается более современного подхода, присущего нынешнему российскому обществу, когда семья понимается как некий бизнес-проект, партнерство, когда два человека строят свои карьеры, достигают личных целей, и живут так только до тех пор, пока это не мешает им следовать своему пути. То есть происходит определенное размытие понимания того, что семья — это "мы", а не только "я", - сказал Шепельский.При этом, по его словам, в Крыму растет процент осознанного вступления в брак.Определенная часть современных крымских семей ориентируются на христианский идеал семьи святых Петра и Февронии, заметил спикер. Однако, по его мнению, пока это все же меньшая часть общества."По большому счету люди, которые осознанно активно воцерковленные - это меньшая часть из тех, которые назовут себя людьми православными, то есть в целом принадлежащими православной христианской традиции", - пояснил Михаил Шепельский.Он отметил, что на протяжении последних лет молодых людей среди прихожан становится больше, что говорит об их выборе и желании сделать христианские ценности в семье реальными, приложимыми к своей жизни.В целом, по мнению иерея Михаила Шепельского, хорошо, что праздник Дня семьи, любви и верности не забывается обществом, каждый год его отмечают и он имеет свою популярность и свою аудиторию. Церковь и государство здесь действуют в одном направлении, подчеркнул иерей."Это очень хорошо - потому что так мы напоминаем о ценности семьи, напоминаем о колыбели, откуда начинается жизнь", - заключил представитель Крымской епархии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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60
крым, симферопольская и крымская епархия, семья, общество, рпц (русская православная церковь), праздники и памятные даты, день семьи, любви и верности
Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи

В Крыму молодые семьи берут курс на осознанное вступление в брак - священник

22:39 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Семьи с традиционным укладом и с более современными взглядами в равной степени встречаются в Крыму, однако все чаще крымчане подходят к вопросу создания новой "ячейки общества" осознанно. Об этом в День семьи, любви и верности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии, иерей Михаил Шепельский.
"Есть семьи, где преобладает традиционный уклад и вполне традиционные взгляды на семью. При этом достаточно большое количество людей придерживается более современного подхода, присущего нынешнему российскому обществу, когда семья понимается как некий бизнес-проект, партнерство, когда два человека строят свои карьеры, достигают личных целей, и живут так только до тех пор, пока это не мешает им следовать своему пути. То есть происходит определенное размытие понимания того, что семья — это "мы", а не только "я", - сказал Шепельский.
При этом, по его словам, в Крыму растет процент осознанного вступления в брак.

"Радует то, что в целом курс на осознанный брак, на осознанные отношения, на сохранение единства, сохранение именно самой семьи как некого сокровища, общего достояния, он все-таки набирает обороты, и многие люди постепенно к этому приближаются", - отметил он.

Определенная часть современных крымских семей ориентируются на христианский идеал семьи святых Петра и Февронии, заметил спикер. Однако, по его мнению, пока это все же меньшая часть общества.
"По большому счету люди, которые осознанно активно воцерковленные - это меньшая часть из тех, которые назовут себя людьми православными, то есть в целом принадлежащими православной христианской традиции", - пояснил Михаил Шепельский.
Он отметил, что на протяжении последних лет молодых людей среди прихожан становится больше, что говорит об их выборе и желании сделать христианские ценности в семье реальными, приложимыми к своей жизни.
В целом, по мнению иерея Михаила Шепельского, хорошо, что праздник Дня семьи, любви и верности не забывается обществом, каждый год его отмечают и он имеет свою популярность и свою аудиторию. Церковь и государство здесь действуют в одном направлении, подчеркнул иерей.
"Это очень хорошо - потому что так мы напоминаем о ценности семьи, напоминаем о колыбели, откуда начинается жизнь", - заключил представитель Крымской епархии.
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КрымСимферопольская и Крымская епархиясемьяОбществоРПЦ (Русская православная церковь)Праздники и памятные датыДень семьи, любви и верности
 
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