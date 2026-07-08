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Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий

Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий

Киевский режим отверг мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и требует для себя лучших условий. Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T12:32

2026-07-08T12:32

2026-07-08T12:32

украина

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дональд трамп

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим отверг мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и требует для себя лучших условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.Также издание пишет, что Украина пытается убедить Трампа в том, что все еще обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодных условий. Указывается, что Киев отходит от мирной стратегии США в преддверии встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.В этом году Россия и Украина провели три раунда переговоров с участием делегации США. Два раунда трехсторонних встреч по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме. Последний раунд переговоров состоялся в Женеве 17-18 февраля.Помощник президента ЮрийУшаков ранее сообщал, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не намерен содействовать миру между Россией и УкраинойРоссия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана СШАСША не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине

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украина, сша, политика, внешняя политика, новости, переговоры, дональд трамп, владимир зеленский