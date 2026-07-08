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Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов
Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T19:03
2026-07-08T19:03
керчь
переселение из аварийного жилья
аварийное жилье в крыму
совет министров рк
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном сайте крымского правительства.Согласно приложению, городскому округу Керчь направят 25 989 150,83 рубля. Ранее сообщалось, что за 2025 год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в ЯлтеСколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникамСнос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
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керчь, переселение из аварийного жилья, аварийное жилье в крыму, совет министров рк, финансирование, крым, новости крыма
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов

Почти 26 миллионов рублей выделили Керчи на расселение из аварийных домов в 2026 году

19:03 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарый дом
Старый дом - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном сайте крымского правительства.
"Распределить субсидию из бюджета Крыма бюджетам муниципальных образований РК на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2026 годах в рамках реализации Государственной программы РК "Развитие жилищного строительства в Республике Крым" на 2026 год", - говорится в тексте документа.
Согласно приложению, городскому округу Керчь направят 25 989 150,83 рубля.
Ранее сообщалось, что за 2025 год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей.
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КерчьПереселение из аварийного жильяАварийное жилье в КрымуСовет министров РКФинансированиеКрымНовости Крыма
 
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