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Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов
Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T19:03
2026-07-08T19:03
2026-07-08T19:03
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переселение из аварийного жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном сайте крымского правительства.Согласно приложению, городскому округу Керчь направят 25 989 150,83 рубля. Ранее сообщалось, что за 2025 год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в ЯлтеСколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникамСнос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
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керчь, переселение из аварийного жилья, аварийное жилье в крыму, совет министров рк, финансирование, крым, новости крыма
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов
Почти 26 миллионов рублей выделили Керчи на расселение из аварийных домов в 2026 году