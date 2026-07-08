Рейтинг@Mail.ru
Керчь обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/kerch-obestochena-posle-udarov-vsu-1157458529.html
Керчь обесточена после ударов ВСУ
Керчь обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Керчь обесточена после ударов ВСУ
ВСУ в очередной раз ударили по объектам электроснабжения в Крыму – Керчь временно обесточена. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T07:44
2026-07-08T07:44
атаки всу
атаки всу на крым
керчь
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электричество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145683952_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4b2895faf4649696a2000bee7156d101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз ударили по объектам электроснабжения в Крыму – Керчь временно обесточена. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.Он призвал жителей и гостей города с пониманием отнестись к обстановке и "доверять только официальной и проверенной информации".Накануне Иван Кошель сообщал, что энергоснабжение в Керчи восстановлено после того, как утром керчане в числе жителей восьми городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
https://crimea.ria.ru/20260707/krym-v-usloviyakh-chs-kto-i-kak-pomogaet-lyudyam-1157439143.html
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145683952_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_9a6f3b1728700a5f4b398d06ef84a837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, атаки всу на крым, керчь, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество, новости крыма
Керчь обесточена после ударов ВСУ

ВСУ атаковали объекты энергоснабжения Керчи – что известно

07:44 08.07.2026
 
© КрымэнергоЭнергосистема Крыма
Энергосистема Крыма
© Крымэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз ударили по объектам электроснабжения в Крыму – Керчь временно обесточена. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.
"Враг в очередной раз нанес удар по системе энергоснабжения. В настоящее время энергетиками предпринимаются все меры для восстановления электроподачи!" – написал Кошель в социальной сети "ВКонтакте".
Он призвал жителей и гостей города с пониманием отнестись к обстановке и "доверять только официальной и проверенной информации".
Накануне Иван Кошель сообщал, что энергоснабжение в Керчи восстановлено после того, как утром керчане в числе жителей восьми городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Вчера, 12:25
Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
 
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКерчьОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектричествоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
07:57В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
07:55Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
07:44Керчь обесточена после ударов ВСУ
07:32Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие
07:22День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
07:06Крымский мост - ситуация на утро среды
06:52ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
06:38США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
06:22В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
06:21В Севастополе отбой воздушной тревоги
06:05В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
05:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Жара возвращается: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
Лента новостейМолния