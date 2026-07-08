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Керчь обесточена после ударов ВСУ
Керчь обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Керчь обесточена после ударов ВСУ
ВСУ в очередной раз ударили по объектам электроснабжения в Крыму – Керчь временно обесточена. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T07:44
2026-07-08T07:44
2026-07-08T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз ударили по объектам электроснабжения в Крыму – Керчь временно обесточена. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.Он призвал жителей и гостей города с пониманием отнестись к обстановке и "доверять только официальной и проверенной информации".Накануне Иван Кошель сообщал, что энергоснабжение в Керчи восстановлено после того, как утром керчане в числе жителей восьми городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
https://crimea.ria.ru/20260707/krym-v-usloviyakh-chs-kto-i-kak-pomogaet-lyudyam-1157439143.html
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Керчь обесточена после ударов ВСУ
ВСУ атаковали объекты энергоснабжения Керчи – что известно