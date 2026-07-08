https://crimea.ria.ru/20260708/kakoy-segodnya-prazdnik-8-iyulya-1129816453.html

Какой сегодня праздник: 8 июля

Какой сегодня праздник: 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Какой сегодня праздник: 8 июля

В этот день в мире напоминают об опасностях аллергии, в России отмечают День семьи, любви и верности и профессиональный праздник зенитно-ракетных войск. В... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T00:00

2026-07-08T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В этот день в мире напоминают об опасностях аллергии, в России отмечают День семьи, любви и верности и профессиональный праздник зенитно-ракетных войск. В мировой истории 8 июля остался как день первого плавания Васко да Гамы и начала строительства БАМа. А еще в этот день родились миллиардер Рокфеллер и звезда "Служебного Романа" Андрей Мягков.Что празднуют в мире8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот день молодожены стремятся заключить брак. Праздник "растет" из 1547 года, когда Русской православной церковью были канонизированы святые Петр и Феврония, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, по которому теперь День семьи, любви и верности отмечается официально.8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией. Памятная дата учреждена в 2005 году Всемирной организацией по аллергии и иммунопатологии, чтобы напомнить людям: аллергия – сложное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни.В вооруженных силах России 8 июля отмечают свой профессиональный праздник зенитно-ракетные войска. Он приурочен к появлению в июле 1960 года этого рода войск, обеспечивающих противовоздушную оборону.Знаменательные событияВ 52 году до нашей эры кельтское племя паризиев основало на берегу Сены древнее поселение Лютеция. Со временем на его месте вырос Париж.В 1497 году из Лиссабона под руководством португальского мореплавателя Васко да Гама вышла первая морская экспедиция из Европы в Индию.В 1709 году в этот день между русскими и шведскими войсками состоялась Полтавская битва – крупнейшее сражение Северной войны. После победы русской армии обескровленные шведы так и не смогли перейти в наступление.В 1944 году Указом президиума Верховного Совета СССР было введено почетное звание "Мать-героиня", а также учреждены орден "Материнская слава" и "Медаль материнства". Званием и орденом награждали матерей, воспитавших десять и более детей. 1 июня 2022 года Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вернуть звание "Мать-героиня" и предложил выплачивать за его присвоение 1 миллион рублей.В 1945 году во второй раз была открыта Крымская астрофизическая обсерватория, созданная в 1900-ом возле поселка Симеиз и полностью уничтоженная во время Великой Отечественной войны.В 1974 году было принято постановление ЦК КПСС "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Вслед за этим 17-й съезд ВЛКСМ объявил БАМ Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, туда начала съезжаться молодежь со всего Советского Союза.Кто родилсяВ 1621 году родился знаменитый баснописец Жан де Лафонтен. Полное собрание его басен в последней прижизненной редакции состояло из 12 книг. С перевода двух басен французского коллеги начался творческий путь Ивана Крылова.В 1842 году родился Николай Бенардос – русский инженер, изобретатель электрической дуговой сварки. Среди других его изобретений – аптекарская ступка, газовая горелка, коробка для консервов, кран для умывальника, электропаяльник и многое другое.В 1905 году родился советский мультипликатор Леонид Амальрик. Среди его известных работ – мультфильмы "Лимпопо" и "Бармалей" по сказкам Корнея Чуковского, "Серая шейка", "Волшебный магазин", "Кошкин дом", "Дюймовочка", "Про бегемота, который боялся прививок" и другие.В 1908 году родился знаменитый американский джазмен Луи Джордан. Он вошел в пятерку самых успешных афроамериканских исполнителей за все время существования музыкальных чартов. Включен в список величайших артистов эпохи рок-н-ролла.В 1917 году родился советский летчик Михаил Девятаев. Герой Советского Союза, он прославился тем, что совершил побег из немецкого концлагеря на вражеском бомбардировщике.В 1938 году на свет появился звезда любимых советских фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман", народный артист РСФСР Андрей Мягков.8 июля также родились первый в истории человечества долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, советский и российский актер Константин Райкин, кинорежиссер Карен Шахназаров, российский актер Дмитрий Певцов, актриса Юлия Рутберг.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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