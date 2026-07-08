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Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС

Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС

В Крыму до конца 2026 года планируют капитально отремонтировать 674 крыши многоквартирных домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ республики со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T20:19

2026-07-08T20:19

2026-07-08T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2026 года планируют капитально отремонтировать 674 крыши многоквартирных домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ республики со ссылкой на слова главы ведомства Алексея Кудинова.Он добавил, что ремонт 224 крыш уже завершен."Поставил задачу руководителю Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК Андрею Воронькову не начинать демонтаж старого покрытия кровель, пока не будет четкого понимания, что для завершения ремонта в наличии есть все материалы и другие ресурсы", - подчеркнул министр.Кудинов уточнил, что работы по капремонту кровель ведутся в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего в программу было включено 9 964 кровли. Ремонт каждой из них расписан по графику с 2016 до 2050 годы на период. С 2016 по 2025 годы отремонтировано 2 664 крыши. Гарантия на проведенные работы – 5 лет.Ранее сообщалось, что в многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Новое оборудование уже доставлено для установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрииШоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублейРаботают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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