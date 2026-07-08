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Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС
Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС
В Крыму до конца 2026 года планируют капитально отремонтировать 674 крыши многоквартирных домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ республики со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:19
2026-07-08T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2026 года планируют капитально отремонтировать 674 крыши многоквартирных домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ республики со ссылкой на слова главы ведомства Алексея Кудинова.Он добавил, что ремонт 224 крыш уже завершен."Поставил задачу руководителю Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК Андрею Воронькову не начинать демонтаж старого покрытия кровель, пока не будет четкого понимания, что для завершения ремонта в наличии есть все материалы и другие ресурсы", - подчеркнул министр.Кудинов уточнил, что работы по капремонту кровель ведутся в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего в программу было включено 9 964 кровли. Ремонт каждой из них расписан по графику с 2016 до 2050 годы на период. С 2016 по 2025 годы отремонтировано 2 664 крыши. Гарантия на проведенные работы – 5 лет.Ранее сообщалось, что в многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Новое оборудование уже доставлено для установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрииШоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублейРаботают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
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Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС

В Крыму планируется отремонтировать 674 крыши многоквартирных домов до конца года

20:19 08.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий АньковРемонт крыши
Ремонт крыши - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2026 года планируют капитально отремонтировать 674 крыши многоквартирных домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ республики со ссылкой на слова главы ведомства Алексея Кудинова.
"В этом году планируем отремонтировать 674 крыши в многоквартирных домах крымчан. Говорю о планах, потому что сейчас приходится работать в условиях чрезвычайной ситуации. На данный момент ремонт кровель выполнен на треть от заявленного в 2026 году объема. В разных стадиях ремонтные работы на 115 крышах", — отметил Кудинов.
Он добавил, что ремонт 224 крыш уже завершен.
"Поставил задачу руководителю Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК Андрею Воронькову не начинать демонтаж старого покрытия кровель, пока не будет четкого понимания, что для завершения ремонта в наличии есть все материалы и другие ресурсы", - подчеркнул министр.
Кудинов уточнил, что работы по капремонту кровель ведутся в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего в программу было включено 9 964 кровли. Ремонт каждой из них расписан по графику с 2016 до 2050 годы на период. С 2016 по 2025 годы отремонтировано 2 664 крыши. Гарантия на проведенные работы – 5 лет.
Ранее сообщалось, что в многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Новое оборудование уже доставлено для установки.
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