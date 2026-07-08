https://crimea.ria.ru/20260708/kak-krym-obespechen-produktami-i-chto-budet-s-tsenami-1157475561.html

Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценами

Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценами - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценами

Дефицита продуктов в Крыму нет, их подвоз в крупнейшие торговые сети Крыма осуществляется и будет продолжаться, несмотря на сложности с логистикой и топливом. В РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T18:12

2026-07-08T18:12

2026-07-08T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Дефицита продуктов в Крыму нет, их подвоз в крупнейшие торговые сети Крыма осуществляется и будет продолжаться, несмотря на сложности с логистикой и топливом. В то же время в силу этих проблем цены на многие позиции выросли. Об этом РИА Новости Крым рассказали представители крупных торговых сетей региона.Социально значимые продукты с полок не исчезнутКак рассказал директор торговой сети "Безцен" Алексей Папчук, ситуация сложилась непростая, связана она в большей степени с логистикой – она дорожает. Также сказывается нехватка топлива. По его словам, министерство промышленности и торговли Крыма оказывает всестороннюю поддержку, в том числе с топливом для машин и транспортом. Глава ведомства Анушаван Агаджанян находится на постоянной связи с торговой сетью и оперативно оказывает помощь, отметил Папчук.В то же время в силу удорожания логистики и нехватки топлива цены на многие продукты и другие товары неизбежно выросли. Как отметил директор "Безцен", сеть закупает товар у поставщиков. Если, например, в сентябре пригнать машину с товаром из Москвы стоило 150-200 тысяч рублей, то теперь это стоит 500-600 тысяч, а некоторые компании подняли цену до 800 тысяч рублей.Особенно дорожает "охлажденка" (мясо, полуфабрикаты, колбасы, молочная продукция, рыба). Из-за перебоев с электроснабжением приходится держать холод на складах и в магазинах с помощью дизель-генераторов, что стало очень дорого в связи с ростом цен на топливо, добавил директор сети.Создан неснижаемый запасПредставитель сети магазинов "ПУД" Антон Гусаревич также заверил, что дефицита продуктов в магазинах не прогнозируется, поскольку сеть располагает значительными и стабильными запасами товаров.Кроме того, партнеры-поставщики сети продолжают отгружать свою продукцию в Крым, несмотря на объективные логистические сложности."На сегодняшний день сеть полностью обеспечена всем необходимым для полноценной работы. "Все наши объекты оснащены собственными бензиновыми и дизельными генераторами. Мы работаем в штатном режиме", - подчеркнул представитель сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти разрабатывают меры поддержки для туротрасли КрымаКак в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризисаОтключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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