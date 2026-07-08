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Как и где работают центры содействия крымчанам

Как и где работают центры содействия крымчанам - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Как и где работают центры содействия крымчанам

С понедельника, 6 июля, в городах Крыма открыты центры содействия для поддержки населения региона, столкнувшегося с отключениями света, воды и перебоями с... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T16:02

2026-07-08T16:02

2026-07-08T16:02

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электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. С понедельника, 6 июля, в городах Крыма открыты центры содействия для поддержки населения региона, столкнувшегося с отключениями света, воды и перебоями с мобильной связью. Центры работают в течение дня, в них крымчане могут зарядить мобильные телефоны, выйти в интернет, воспользоваться стационарным телефоном, поработать с ноутбуком, а также получить необходимую информацию.В пунктах есть питьевая вода и аптечка первой помощи. По информации мининформа Крыма, услуги предоставляются бесплатно.Подробности о работе центров – в материале РИА Новости Крым.Заряжают и поддерживаютКак рассказали в администрации Армянска, горожане активно пользуются услугами центров содействия. В городе таких два. За сутки только в одном центре успевают зарядить порядка 300 телефонов.В Детской поликлинике Красногвардейского района – одном из подразделений Красногвардейской ЦРБ, где принимают лекарства для ответственного хранения на период ЧС в Крыму, – рассказали, что услуга пользуется спросом. За два дня обратились семь родителей, чьи дети получают препараты, которые нужно хранить при низких температурах.Где работают центры содействияЕвпатория- проспект им. Ленина, 2 (отдел по работе с обращениями граждан администрации города). Время работы: с 09:00 до 20.00. Жители и гости города могут здесь зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном.Армянск- улица Гайдара, 2А (на базе "Центра занятости населения", вход с торца здания);- улица Генерала Васильева, 2 (в помещении МУП "УЖКХ").Центры работают с 08:00 до 20:00.Бахчисарай- улица Советская, 5 (холл первого этажа здания администрации Бахчисарайского района);- улица Фрунзе, 44Б (в помещении абонентского отдела филиала "Воды Крыма");- улица Симферопольская, 14;- улица Пушкина, 1.Центры работают с 08:00 до 20:00.Джанкой- улица Розы Люксембург, 15 (с 08:00 до 20:00).Красноперекопск- улица Менделеева, 15 (на первом этаже Красноперекопского городского дворца культуры, с 08:00 до 20:00).Судак- ул. Ленина, 85А (на базе администрации города).Первомайское- улица Советская, 8.Раздольное- улица Ленина, 5А.Черноморское- улица Кирова, 17.Алушта- пл. Советская, 1 (здание администрации города);- ул. В. Хромых, 18 (ДТ "Подмосковье");- планируется открытие двух центров в поселке Партенит.ЯлтаВ городе и прилегающих городах и поселках работают над открытием центров содействия на случай длительного отключения от электричества. Их обеспечат генераторами, в них можно будет зарядить телефоны, получить горячую и холодную воду, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.Центры будут работать в случае ограничения подачи электроэнергии в регионе по адресам:- Ялта, пл. Советская, 1 - Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);- Массандра – ул. Стахановская, д. 21; - Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3; - Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24; - Кореиз – Севастопольское шоссе, 27; - Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32; - Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж; - Форос – ул. Космонавтов, 4.Кроме центровВ Евпатории зарядить мобильные телефоны можно также в магазинах сети "ПУД" по адресам: ул. Интернациональная, 124; ул. Демышева, 109 (в часы работы магазинов).В Новоозерном поставить мобильное устройство на зарядку можно в администрации поселка - ул. Героев-Десантников, 3.В Белогорске при необходимости зарядки мобильных устройств можно обращаться на АЗС "Атан" по адресу: ул. Николая Бойко, 2А.В Красногвардейском районе пациенты могут принести лекарства, которым необходима низкая температура, в медучреждения для ответственного хранения: Октябрьская районная больница (ул. Гоголя 32, приемное отделение), приемно-диагностическое отделение села Восход (ул. Юбилейная, 18), детская поликлиника (ул. Тельмана, 11).В Алуште мобильный телефон зарядить можно в следующих магазинах: "Магазинчик" (ул. Горького, 80), "Магазинчик" (ул. Октябрьская, 50); ПУД (ул. Ялтинская, 1), "Яблоко" (ул. Ялтинская, 2), "Ай‑Йори" (ул. 60 лет СССР), "Соседи" (пер. Иванова).В Саках подзарядить гаджеты можно по следующим адресам: магазин "Мясника" (пер. Ветеринарный, 1А, с 8:00 до 18:00); магазин "Яблоко" (ул. Советская, до 19:00); магазин "Орехи и сухофрукты" (пер. Ветеринарный, с 10:00 до 18:00); кафе "Фортуна" (ул. Революции,12, с 10:00 до 22:00); магазин "Лидер" (ул. Советская, 2, до 18:00); магазин "Велес" (ул. Гайнутдинова, с 8:00 до 20:00); магазин "Хмельной" (ул. Гайнутдинова, с 10:00 до 14:00); магазин "Хмельной" (ул. Строительная, 14, с 15:00 до 17:00); магазин "Продукты" (ул. Ленина, 12, с 9:00 до 18:00 с перерывами); магазин "НАФ-НАФ" (ул. Строительная, 8, с 9:00 до 18.00 с перерывами); магазин "Мясо" (ул. Строительная, с 9:00 до 18.00 с перерывами); магазин "Свежий" (ул. Ленина, 21/10, с 9.00 до 18.00 с перерывами); магазин "Злагода" (ул. Интернациональная, 39, с 9:00 до 18.00 с перерывами); магазин "АВС" (ул. Набережная, 7, по мере работы генератора); магазин "Весна" (ул. Менделеева, по мере работы генератора); санаторий "Саки" (с 12:30 до 14:00 и с 18:00 до 19.00).Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в этой связи по всей территории республики и в Севастополе производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование экономических вопросов. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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