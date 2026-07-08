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Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США, сообщает агентство Fars, его... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T07:55
2026-07-08T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США, сообщает агентство Fars, его цитирует РИА Новости.В ночь на среду, 8 июля, ВС США нанесли серию ударов по целям в Иране. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), уточнив, что высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей. В Пентагоне это назвали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.Центральный штаб вооруженных сил страны "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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иран, обострение между ираном и сша, сша, в мире, новости
Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
Иран атаковал объекты США в Бахрейне и Кувейте в ответ на серию американских ударов