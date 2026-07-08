Рейтинг@Mail.ru
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/gruppovoy-udar-vozmezdiya-nanesen-po-voennym-obektam-v-kieve-1157472027.html
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T13:14
2026-07-08T13:20
министерство обороны рф
новости сво
украина
удары по украине
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, уточняется в сводке МО."Поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - отметили в ведомстве.ВСУ за сутки потеряли еще 1 400 боевиков, вооружение и боевую технику на всех фронтах спецоперации, а российские силы ПВО сбили 903 украинских дрона и восемь управляемых авиабомб, сообщается также в сводке Минобороны в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеВ Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"В Киеве прогремели взрывы – в городе пожары
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad4938ab6c8e96f22635dcfcc2a77b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве

13:14 08.07.2026 (обновлено: 13:20 08.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.
"Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, уточняется в сводке МО.
"Поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - отметили в ведомстве.
ВСУ за сутки потеряли еще 1 400 боевиков, вооружение и боевую технику на всех фронтах спецоперации, а российские силы ПВО сбили 903 украинских дрона и восемь управляемых авиабомб, сообщается также в сводке Минобороны в среду.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
В Киеве прогремели взрывы – в городе пожары
 
Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаУдары по УкраинеВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму
15:10Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море
14:59На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦ
14:45Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России
14:24Шаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян
14:11Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе
14:05У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
13:47В Севастополе открыли рейд
13:41ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
13:23Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе
13:14Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
13:02Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов
12:43ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
12:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:32Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий
12:20Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
12:06Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
11:56Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
11:50Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:45ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани
Лента новостейМолния