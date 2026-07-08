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Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T13:14
2026-07-08T13:14
2026-07-08T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, уточняется в сводке МО."Поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - отметили в ведомстве.ВСУ за сутки потеряли еще 1 400 боевиков, вооружение и боевую технику на всех фронтах спецоперации, а российские силы ПВО сбили 903 украинских дрона и восемь управляемых авиабомб, сообщается также в сводке Минобороны в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеВ Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"В Киеве прогремели взрывы – в городе пожары
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии
Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве
13:14 08.07.2026 (обновлено: 13:20 08.07.2026)