https://crimea.ria.ru/20260708/gruppovoy-udar-vozmezdiya-nanesen-po-voennym-obektam-v-kieve-1157472027.html

Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве

Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T13:14

2026-07-08T13:14

2026-07-08T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, уточняется в сводке МО."Поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - отметили в ведомстве.ВСУ за сутки потеряли еще 1 400 боевиков, вооружение и боевую технику на всех фронтах спецоперации, а российские силы ПВО сбили 903 украинских дрона и восемь управляемых авиабомб, сообщается также в сводке Минобороны в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеВ Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"В Киеве прогремели взрывы – в городе пожары

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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