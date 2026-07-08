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Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам
Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам
В России ввели уголовную ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцами или лицами без... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T17:52
2026-07-08T17:52
2026-07-08T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцами или лицами без гражданства. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.Также повышается уголовная ответственность за незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни граждан, за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. За совершение данных преступлений из корыстных побуждений будет грозить до 4 лет лишения свободы.Уточняется, что принятым законом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они направлены на противодействие кибермошенникам.Также Госдумой были приняты законы, направленные на совершенствование миграционной политики. В частности, речь идет об ужесточении правил пребывания мигрантов в России. Трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростят процесс оформления пенсийДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, закон и право, связь, новости
Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам
В России ввели уголовное наказание за нарушения при продаже сим-карт иностранцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцами или лицами без гражданства. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.
"В качестве наказания предусматривается штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до одного года", - говорится в сообщении.
Также повышается уголовная ответственность за незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни граждан, за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. За совершение данных преступлений из корыстных побуждений будет грозить до 4 лет лишения свободы.
Уточняется, что принятым законом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они направлены на противодействие кибермошенникам.
Также Госдумой были приняты
законы, направленные на совершенствование миграционной политики. В частности, речь идет об ужесточении правил пребывания мигрантов в России. Трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
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