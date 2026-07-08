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Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам

Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам

В России ввели уголовную ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцами или лицами без... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T17:52

2026-07-08T17:52

2026-07-08T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцами или лицами без гражданства. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.Также повышается уголовная ответственность за незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни граждан, за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. За совершение данных преступлений из корыстных побуждений будет грозить до 4 лет лишения свободы.Уточняется, что принятым законом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они направлены на противодействие кибермошенникам.Также Госдумой были приняты законы, направленные на совершенствование миграционной политики. В частности, речь идет об ужесточении правил пребывания мигрантов в России. Трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростят процесс оформления пенсийДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, связь, новости