https://crimea.ria.ru/20260708/gosduma-uzhestochila-pravila-prebyvaniya-migrantov-v-rossii-1157475781.html

Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России

Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T14:45

2026-07-08T14:45

2026-07-08T14:45

трудовые мигранты

мигранты

государственная дума рф

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а также ужесточение правил пребывания мигрантов в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.Согласно документу, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.Сейчас в случае аннулирования патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок в законодательстве не установлен.Кроме того, закон вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал Закон о повышении госпошлин для иностранцев. В частности, оформление российского гражданства вырастет в 12 раз.Также Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в частности, идет о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовВ России снизилось число преступников среди мигрантовИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудовые мигранты, мигранты, государственная дума рф, закон и право, новости