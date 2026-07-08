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Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России
Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России
Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T14:45
2026-07-08T14:45
трудовые мигранты
мигранты
государственная дума рф
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а также ужесточение правил пребывания мигрантов в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.Согласно документу, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.Сейчас в случае аннулирования патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок в законодательстве не установлен.Кроме того, закон вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал Закон о повышении госпошлин для иностранцев. В частности, оформление российского гражданства вырастет в 12 раз.Также Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в частности, идет о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовВ России снизилось число преступников среди мигрантовИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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трудовые мигранты, мигранты, государственная дума рф, закон и право, новости
Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России

В России сократили срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента

14:45 08.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а также ужесточение правил пребывания мигрантов в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
Согласно документу, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
"В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней",- говорится в сообщении.
Сейчас в случае аннулирования патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок в законодательстве не установлен.
Кроме того, закон вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал Закон о повышении госпошлин для иностранцев. В частности, оформление российского гражданства вырастет в 12 раз.
Также Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в частности, идет о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов.
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