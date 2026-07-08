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Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму

Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму

Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T10:11

2026-07-08T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.При этом вводится требование: рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер и будут содержать информацию о винодельческих хозяйствах, районах, видах производимой продукции и используемом винограде. Глава Комитета отметил, что акцент делается на информационной составляющей — на технологических особенностях хозяйств, культивируемых сортах винограда.По словам Топилина, изменения касаются в первую очередь регионов юга России - Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноградарство в Крыму и Севастополе поддерживает государствоВиноделие в Крыму переживает небольшую турбулентность - экспертПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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