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Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму
Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму
Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму. РИА Новости Крым, 08.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.При этом вводится требование: рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер и будут содержать информацию о винодельческих хозяйствах, районах, видах производимой продукции и используемом винограде. Глава Комитета отметил, что акцент делается на информационной составляющей — на технологических особенностях хозяйств, культивируемых сортах винограда.По словам Топилина, изменения касаются в первую очередь регионов юга России - Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноградарство в Крыму и Севастополе поддерживает государствоВиноделие в Крыму переживает небольшую турбулентность - экспертПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, виноделие в крыму, господдержка, государственная дума рф
Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму

Госдума внесла изменения в закон "О рекламе" для поддержки виноделия в Крыму

10:11 08.07.2026 (обновлено: 10:12 08.07.2026)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВиноград и вино
Виноград и вино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Предлагается разрешить размещение рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, а также вдоль автомобильных дорог общего пользования на территории южных регионов, где сосредоточены производственные мощности российской винодельческой отрасли… Реализация данной инициативы будет способствовать повышению узнаваемости вин российского производства среди потребителей", — пояснил председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.
При этом вводится требование: рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер и будут содержать информацию о винодельческих хозяйствах, районах, видах производимой продукции и используемом винограде. Глава Комитета отметил, что акцент делается на информационной составляющей — на технологических особенностях хозяйств, культивируемых сортах винограда.
По словам Топилина, изменения касаются в первую очередь регионов юга России - Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.
"Проработка законодательных решений велась при непосредственном участии производителей и профильных отраслевых объединений и направлена на продвижение отечественных вин на внутреннем рынке, создание равных конкурентных условий для всех участников виноградарской и винодельческой отрасли страны", — подчеркнул глава Комитета.
Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.
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