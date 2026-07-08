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Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ
Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ
Глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T17:06
2026-07-08T17:06
2026-07-08T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб региона.Также при взрыве пострадал боец добровольческого подразделения "Орлан". Мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, бригада "скорой" транспортирует в больницу.Кроме того, в городе Шебекино при отражении атаки FPV-дрона боец "Орлана" получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы доставили его в больницу, добавили в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ
Глава села Долгое в Белгородской области тяжело ранен при детонации дрона ВСУ
17:06 08.07.2026 (обновлено: 17:07 08.07.2026)