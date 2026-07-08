https://crimea.ria.ru/20260708/glava-sela-v-belgorodskoy-oblasti-tyazhelo-ranen-pri-atake-vsu-1157481543.html

Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ

Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУ

Глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T17:06

2026-07-08T17:06

2026-07-08T17:07

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб региона.Также при взрыве пострадал боец добровольческого подразделения "Орлан". Мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, бригада "скорой" транспортирует в больницу.Кроме того, в городе Шебекино при отражении атаки FPV-дрона боец "Орлана" получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы доставили его в больницу, добавили в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости