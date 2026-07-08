Рейтинг@Mail.ru
Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/gde-v-sevastopole-kupit-40-litrov-benzina-po-qr-kodu-1157468045.html
Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду
Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду
В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:32
2026-07-08T11:32
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_b2c6c9e957482f0522cc0d40d1d3e4ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.ГончарноеАИ-95 NP — на 25 машинАИ-95 — на 25 машинАИ-92 — на 50 машинДТ NP — на 25 машинОрлиноеАИ-95 NP — на 50 машинДТ NP — на 50 машинВерхнесадовоеАИ-95 NP — на 75 машинАИ-95 — на 25 машинДТ NP — на 75 машинТаврида 1АИ-100 — на 100 машинАИ-95 NP — на 25 машинАИ-95 — на 25 машинАИ-92 — на 50 машинДТ — на 25 машинДТ NP — на 75 машинТаврида 2АИ-100 — на 50 машинАИ-95 NP — на 50 машинАИ-95 — на 50 машинАИ-92 — на 50 машинДТ — на 25 машинДТ NP — на 75 машинТопливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии остановили свободную продажу топливаФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_139efb6041e5c1fb5d269783c69634da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду

В Севастополе 8 июля по QR-коду можно купить 40 л на пяти АЗС – Развожаев

11:32 08.07.2026
 
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСАЗС
АЗС
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня на пяти отдаленных от города АЗС можно заправить по полученному вами QR-коду 40 литров", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Гончарное
АИ-95 NP — на 25 машин
АИ-95 — на 25 машин
АИ-92 — на 50 машин
ДТ NP — на 25 машин
Орлиное
АИ-95 NP — на 50 машин
ДТ NP — на 50 машин
Верхнесадовое
АИ-95 NP — на 75 машин
АИ-95 — на 25 машин
ДТ NP — на 75 машин
Таврида 1
АИ-100 — на 100 машин
АИ-95 NP — на 25 машин
АИ-95 — на 25 машин
АИ-92 — на 50 машин
ДТ — на 25 машин
ДТ NP — на 75 машин
Таврида 2
АИ-100 — на 50 машин
АИ-95 NP — на 50 машин
АИ-95 — на 50 машин
АИ-92 — на 50 машин
ДТ — на 25 машин
ДТ NP — на 75 машин
"Акцентирую ваше внимание на том, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на определенное количество машин", - предупредил губернатор и указал ресурс, где можно проверить доступность топлива.
Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии остановили свободную продажу топлива
ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо
Запас необходим: как правильно хранить бензин
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
13:02Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов
12:43ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
12:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:32Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий
12:20Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
12:06Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
11:56Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
11:50Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:45ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани
11:39Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
11:32Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду
11:24"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
11:13ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
11:07ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева
10:57В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов
10:49Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
10:40Одинокий романтик: памяти Александра Грина
10:20В Феодосии остановили свободную продажу топлива
10:11Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму
Лента новостейМолния