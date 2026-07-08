https://crimea.ria.ru/20260708/gde-v-sevastopole-kupit-40-litrov-benzina-po-qr-kodu-1157468045.html

Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду

Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду

В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T11:32

2026-07-08T11:32

2026-07-08T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.ГончарноеАИ-95 NP — на 25 машинАИ-95 — на 25 машинАИ-92 — на 50 машинДТ NP — на 25 машинОрлиноеАИ-95 NP — на 50 машинДТ NP — на 50 машинВерхнесадовоеАИ-95 NP — на 75 машинАИ-95 — на 25 машинДТ NP — на 75 машинТаврида 1АИ-100 — на 100 машинАИ-95 NP — на 25 машинАИ-95 — на 25 машинАИ-92 — на 50 машинДТ — на 25 машинДТ NP — на 75 машинТаврида 2АИ-100 — на 50 машинАИ-95 NP — на 50 машинАИ-95 — на 50 машинАИ-92 — на 50 машинДТ — на 25 машинДТ NP — на 75 машинТопливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии остановили свободную продажу топливаФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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