Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду
В Севастополе 8 июля по QR-коду можно купить 40 л на пяти АЗС – Развожаев
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСАЗС
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня на пяти отдаленных от города АЗС можно заправить по полученному вами QR-коду 40 литров", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Гончарное
АИ-95 NP — на 25 машин
АИ-95 — на 25 машин
АИ-92 — на 50 машин
ДТ NP — на 25 машин
Орлиное
АИ-95 NP — на 50 машин
ДТ NP — на 50 машин
Верхнесадовое
АИ-95 NP — на 75 машин
АИ-95 — на 25 машин
ДТ NP — на 75 машин
Таврида 1
АИ-100 — на 100 машин
АИ-95 NP — на 25 машин
АИ-95 — на 25 машин
АИ-92 — на 50 машин
ДТ — на 25 машин
ДТ NP — на 75 машин
Таврида 2
АИ-100 — на 50 машин
АИ-95 NP — на 50 машин
АИ-95 — на 50 машин
АИ-92 — на 50 машин
ДТ — на 25 машин
ДТ NP — на 75 машин
"Акцентирую ваше внимание на том, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на определенное количество машин", - предупредил губернатор и указал ресурс, где можно проверить доступность топлива.
Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
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