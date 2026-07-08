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ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2026

ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

Два россиянина, которых задержали в Крыму за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации ВС РФ, работали независимо друг от друга. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T11:07

2026-07-08T11:07

2026-07-08T11:07

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости

задержание диверсантов и шпионов в крыму

украина

украинские спецслужбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Два россиянина, которых задержали в Крыму за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации ВС РФ, работали независимо друг от друга. Об этом сообщает Крымское управление ФСБ России.В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России, 1991 и 1996 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.По данным ведомства, оба арестованы. Ранее был задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годамУкраинский агент готовил взрыв у объектов Минобороны

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, задержание диверсантов и шпионов в крыму, украина, украинские спецслужбы