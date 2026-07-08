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ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева
ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева
Два россиянина, которых задержали в Крыму за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации ВС РФ, работали независимо друг от друга. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:07
2026-07-08T11:07
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости
задержание диверсантов и шпионов в крыму
украина
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Два россиянина, которых задержали в Крыму за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации ВС РФ, работали независимо друг от друга. Об этом сообщает Крымское управление ФСБ России.В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России, 1991 и 1996 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.По данным ведомства, оба арестованы. Ранее был задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годамУкраинский агент готовил взрыв у объектов Минобороны
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, задержание диверсантов и шпионов в крыму, украина, украинские спецслужбы
ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

Задержанные в Крыму агенты Киева действовали независимо друг от друга - ФСБ

11:07 08.07.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Два россиянина, которых задержали в Крыму за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации ВС РФ, работали независимо друг от друга. Об этом сообщает Крымское управление ФСБ России.
В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России, 1991 и 1996 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.

"Фигуранты - жители Севастополя и Красноперекопского района. Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга. Задержаны примерно в одно время", - сказали журналистам в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, оба арестованы.
Ранее был задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовостиЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуУкраинаУкраинские спецслужбы
 
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