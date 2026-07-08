https://crimea.ria.ru/20260708/eto-ne-revansh-zachem-londonu-udar-po-panorame-v-sevastopole--mnenie-1157446722.html

Это не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение

Это не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Это не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение

Спланированный Великобританией целенаправленный удар по музейному зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является одновременно актом устрашения,... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T08:23

2026-07-08T08:23

2026-07-08T08:23

мнения

панорама

удар всу по панораме "оборона севастополя"

великобритания

политика

крым

сергей горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Спланированный Великобританией целенаправленный удар по музейному зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является одновременно актом устрашения, провокацией, демонстрацией силы и возможностей. А кроме того, это заявление Лондона о том, что ему плевать на исторические факты, в частности на то, что с Москвой он когда-то был союзником в борьбе с фашизмом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.Накануне в Службы внешней разведки России сообщили, что осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб.По словам Горбачева, дрон, который нанес удар по зданию панорамы в Севастополе, относится к типу тех, которые предназначены для ударов по серьезным объектам, в том числе кораблям. Он имеет способность на последнем этапе ускорять ход, и нет никаких сомнений в том, что атака проводилась, чтобы поразить конкретно эту цель.Однако мнение о том, что этот удар мог быть своеобразным реваншем за колоссальные потери британцев, в том числе элиты Соединенного Королевства в годы Крымской войны в ходе той тяжелой военной кампании, Горбачев не разделяет."Ни о каком реванше речь не идет. Ибо тогда... британцы победили и до сих пор вручают государственные награды, отлитые из металла пушек, которые были захвачены", – сказал Горбачев.А следовательно, спланированная Великобританией атака беспилотника на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." была не местью, то есть не слабостью, а заявкой о своей силе и демонстрацией неиссякших имперских амбиций, считает эксперт."Это заявка на то, что Британия способна решать серьезные задачи посредством ручонок их киевских подельников... Второе – это демонстрация того, что Британия... имеет не просто имперские амбиции, а имперские возможности. Мы говорим иногда о неоколониализме – вот сейчас я бы сказал, что это проявление неоимпериализма", – сказал Горбачев.Вместе с этим, операция под руководством Лондона в Севастополе – "это проявление менталитета англичан, их национального сознания", основой которого было и остается стремление доказывать свое превосходство, "ведь снобизм британцев – хрестоматийный", добавил он.Плюс ко всему, действия бритов укладываются в общий тренд, который в Европе набрал обороты, это уничтожение истории и всего, что связано с нашей памятью, могилами наших пращуров и памятниками", сказал эксперт.Он считает, что такими атаками Британия стремится спровоцировать Россию на какие-то аналогичные ответные шаги."К "ответкам", как сейчас модно говорить. Но я бы сказал, что их потуги совершенно тщетны, ибо мы так по определению действовать не можем – уничтожать памятники", – заключил он.В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48, вызвав пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил, что "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины" Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, панорама, удар всу по панораме "оборона севастополя", великобритания, политика, крым, сергей горбачев