https://crimea.ria.ru/20260708/dva-tankera-atakovany-v-azovskom-more---est-postradavshie-1157458285.html

Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие

Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие

В Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T07:32

2026-07-08T07:32

2026-07-08T07:34

юрий слюсарь

ростовская область

азовское море

танкер

новости сво

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, другой был доставлен в больницу. Оба пострадавших от госпитализации отказались. Слюсарь уточнил, что с одного из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Всего в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУВ Турции выступили против помощи Украине после атак на судаВ Черном море дроны атаковали три танкера

ростовская область

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, азовское море, танкер, новости сво, атаки всу