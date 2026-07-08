Рейтинг@Mail.ru
Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/dva-tankera-atakovany-v-azovskom-more---est-postradavshie-1157458285.html
Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие
Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие
В Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T07:32
2026-07-08T07:34
юрий слюсарь
ростовская область
азовское море
танкер
новости сво
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_0:35:966:578_1920x0_80_0_0_829e44861776ee339508a2a87b626bcc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, другой был доставлен в больницу. Оба пострадавших от госпитализации отказались. Слюсарь уточнил, что с одного из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Всего в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУВ Турции выступили против помощи Украине после атак на судаВ Черном море дроны атаковали три танкера
ростовская область
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_109:0:966:643_1920x0_80_0_0_343ac7171f704dee4943866189db004b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий слюсарь, ростовская область, азовское море, танкер, новости сво, атаки всу
Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие

В Азовском море ВСУ атаковали два танкера - есть пострадавшие

07:32 08.07.2026 (обновлено: 07:34 08.07.2026)
 
© Fotolia / hanohiki / Перейти в фотобанкТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения", - написал он в своем канале в МАКС.
Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, другой был доставлен в больницу. Оба пострадавших от госпитализации отказались.
Слюсарь уточнил, что с одного из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.
Всего в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА.
Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда
В Черном море дроны атаковали три танкера
 
Юрий СлюсарьРостовская областьАзовское мореТанкерНовости СВОАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
07:57В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
07:55Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
07:44Керчь обесточена после ударов ВСУ
07:32Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие
07:22День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
07:06Крымский мост - ситуация на утро среды
06:52ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
06:38США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
06:22В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
06:21В Севастополе отбой воздушной тревоги
06:05В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
05:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Жара возвращается: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
Лента новостейМолния