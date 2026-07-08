https://crimea.ria.ru/20260708/dopolnitelnuyu-partiyu-qr-kodov-na-40-litrov-vypuskayut-segodnya-v-sevastopole-1157474126.html

Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе

Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе

Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T14:11

2026-07-08T14:11

2026-07-08T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Список АЗС:Таврида 1АИ-95 NP — на 250 машинАИ-95 — на 125 машинТаврида 2АИ-95 NP — на 250 машинАИ-95 — на 125 машинОбъездная (Камышовое шоссе, 23)АИ-95 NP — на 250 машинАИ-95 — на 125 машинПожарова, 11АИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 125 машинХрусталева, 78ААИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 175 машинСоловьи (Хрусталева, 6)АИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 175 машинЛабораторное шоссе, 111АИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 175 машинРанее Развожаев сообщил, что в Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты.Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии остановили свободную продажу топливаФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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