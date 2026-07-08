Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе
Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров на АИ-95 и АИ-95 NP выпускают в Севастополе
14:11 08.07.2026 (обновлено: 14:30 08.07.2026)
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Получение кодов стартует в 14:35. Заправиться по ним можно будет только в среду, 8 июля до 21.00 на семи АЗС", - сообщил он.
Список АЗС:
Таврида 1
АИ-95 NP — на 250 машин
АИ-95 — на 125 машин
Таврида 2
АИ-95 NP — на 250 машин
АИ-95 — на 125 машин
Объездная (Камышовое шоссе, 23)
АИ-95 NP — на 250 машин
АИ-95 — на 125 машин
Пожарова, 11
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 125 машин
Хрусталева, 78А
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 175 машин
Соловьи (Хрусталева, 6)
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 175 машин
Лабораторное шоссе, 111
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 175 машин
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты.
Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
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