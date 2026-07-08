Рейтинг@Mail.ru
Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/dopolnitelnuyu-partiyu-qr-kodov-na-40-litrov-vypuskayut-segodnya-v-sevastopole-1157474126.html
Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе
Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе
Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T14:11
2026-07-08T14:30
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2b015e6efee6954a0667d48a3f35b648.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Список АЗС:Таврида 1АИ-95 NP — на 250 машинАИ-95 — на 125 машинТаврида 2АИ-95 NP — на 250 машинАИ-95 — на 125 машинОбъездная (Камышовое шоссе, 23)АИ-95 NP — на 250 машинАИ-95 — на 125 машинПожарова, 11АИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 125 машинХрусталева, 78ААИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 175 машинСоловьи (Хрусталева, 6)АИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 175 машинЛабораторное шоссе, 111АИ-95 NP — на 175 машинАИ-95 — на 175 машинРанее Развожаев сообщил, что в Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты.Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии остановили свободную продажу топливаФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_e7b94527579ffb96797fe213377639ff.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе

Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров на АИ-95 и АИ-95 NP выпускают в Севастополе

14:11 08.07.2026 (обновлено: 14:30 08.07.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Получение кодов стартует в 14:35. Заправиться по ним можно будет только в среду, 8 июля до 21.00 на семи АЗС", - сообщил он.
Список АЗС:
Таврида 1
АИ-95 NP — на 250 машин
АИ-95 — на 125 машин
Таврида 2
АИ-95 NP — на 250 машин
АИ-95 — на 125 машин
Объездная (Камышовое шоссе, 23)
АИ-95 NP — на 250 машин
АИ-95 — на 125 машин
Пожарова, 11
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 125 машин
Хрусталева, 78А
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 175 машин
Соловьи (Хрусталева, 6)
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 175 машин
Лабораторное шоссе, 111
АИ-95 NP — на 175 машин
АИ-95 — на 175 машин
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты.
Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии остановили свободную продажу топлива
ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо
Запас необходим: как правильно хранить бензин
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму
15:10Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море
14:59На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦ
14:45Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России
14:24Шаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян
14:11Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе
14:05У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
13:47В Севастополе открыли рейд
13:41ВСУ атаковали АЗС под Курском – ранены ребенок и беременная женщина
13:23Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе
13:14Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
13:02Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов
12:43ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
12:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:32Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий
12:20Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
12:06Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
11:56Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
11:50Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:45ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани
Лента новостейМолния