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День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

День семьи, любви и верности: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 08.07.2026

День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T07:22

2026-07-08T07:22

2026-07-08T07:22

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День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Дата праздника фиксированная и не меняется год от года. В России праздник начали отмечать в 2008 году и считали народным торжеством. Однако 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным. О его истории и как отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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