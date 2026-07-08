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День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 08.07.2026
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T07:22
2026-07-08T07:22
2026-07-08T07:22
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День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Дата праздника фиксированная и не меняется год от года. В России праздник начали отмечать в 2008 году и считали народным торжеством. Однако 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным. О его истории и как отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
История и традиции Дня семьи, любви и верности – инфографика