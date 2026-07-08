https://crimea.ria.ru/20260708/chast-kryma-v-sredu-bez-vody-1157459954.html
Часть Крыма в среду без воды
Часть Крыма в среду без воды - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Часть Крыма в среду без воды
В ряде районов Крыма в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T09:00
2026-07-08T09:00
2026-07-08T09:00
вода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В ряде районов Крыма в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Алуштинский регион: до 16:00 (ориентировочно) воды не будет в с. Изобильное Джанкойский регион: из-за работы на сетях "Крымэнерго" воды нет в Джанкойском и Красногвардейском районах. Евпаторийский регион: без воды г. Евпатория - мкр-н Исмаил-Бей, мкр-н Спутник-1; пгт. Новоозерное; с. Мирное . Ведутся работы на сетях "Крымэнерго". Керченский регион: г. Керчь - прилегающие села и населенные пункты. Также из-за работ на сетях отсутствует водоснабжение в Ленинском районе. Феодосийский регион: до 17:00 (ориентировочно) воды не будет в пгт. Приморский - ул.Мира №29-71, ул. 1 Мая, ул. Шевченко(частный сектор).Как сообщалось, объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Часть Крыма в среду без воды
В ряде районов Крыма нет воды из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В ряде районов Крыма в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
Алуштинский регион: до 16:00 (ориентировочно) воды не будет в с. Изобильное
Джанкойский регион: из-за работы на сетях "Крымэнерго" воды нет в Джанкойском и Красногвардейском районах.
Евпаторийский регион: без воды г. Евпатория - мкр-н Исмаил-Бей, мкр-н Спутник-1; пгт. Новоозерное; с. Мирное . Ведутся работы на сетях "Крымэнерго".
Керченский регион: г. Керчь - прилегающие села и населенные пункты. Также из-за работ на сетях отсутствует водоснабжение в Ленинском районе.
Феодосийский регион: до 17:00 (ориентировочно) воды не будет в пгт. Приморский - ул.Мира №29-71, ул. 1 Мая, ул. Шевченко(частный сектор).
Как сообщалось, объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света
4 города и два района.
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