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Бойцам СВО упросили получение соцуслуг - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Бойцам СВО упросили получение соцуслуг
Бойцам СВО упросили получение соцуслуг - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Бойцам СВО упросили получение соцуслуг
Участникам СВО и их семьям упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:39
2026-07-08T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Участникам СВО и их семьям упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.Отмечается, что это позволит упростить процесс предоставления социальных гарантий военнослужащим, членам их семей, гражданскому персоналу и ветеранам.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.Ранее сообщалось, что в Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростят процесс оформления пенсийДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России
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государственная дума рф, закон и право, участники сво, соцзащита, новости
Бойцам СВО упросили получение соцуслуг

Госдума приняла закон для упрощения получения соцуслуг участниками СВО и их семьями

16:39 08.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Участникам СВО и их семьям упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.
"В соответствии с законом Министерство обороны РФ и Росгвардия получат право на запрос и получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния не только на бумажном носителе, но и в электронном виде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит упростить процесс предоставления социальных гарантий военнослужащим, членам их семей, гражданскому персоналу и ветеранам.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно.
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Государственная Дума РФЗакон и правоУчастники СВОСоцзащитаНовости
 
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