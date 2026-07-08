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Бойцам СВО упросили получение соцуслуг

Бойцам СВО упросили получение соцуслуг - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Бойцам СВО упросили получение соцуслуг

Участникам СВО и их семьям упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T16:39

2026-07-08T16:39

2026-07-08T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Участникам СВО и их семьям упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.Отмечается, что это позволит упростить процесс предоставления социальных гарантий военнослужащим, членам их семей, гражданскому персоналу и ветеранам.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.Ранее сообщалось, что в Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростят процесс оформления пенсийДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, участники сво, соцзащита, новости