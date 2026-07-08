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Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс
Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс
В Севастополе началась вторая волна зачисления в 1 класс – без привязки к прописке. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:41
2026-07-08T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе началась вторая волна зачисления в 1 класс – без привязки к прописке. Об этом сообщает правительство города.Утоняется, что подать соответствующее заявление могут те, кто не проживает на закрепленной за школой территории, не относится к льготным категориям и желает учиться в конкретной школе.Прием документов продлится до заполнения мест, но не позже 5 сентября, подчеркнули в правительстве.По информации правительства Севастополя, по итогам первой волны в первые классы школ города (государственных в регионе 63) уже зачислено 3200 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменяют домашние задания для первоклассников Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
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Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс
Правительство Севастополя начало вторую волну зачисления в 1 класс
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе началась вторая волна зачисления в 1 класс – без привязки к прописке. Об этом сообщает правительство города.
"В Севастополе начался второй этап зачисления детей в первые классы. На этом этапе подать заявление в выбранную школу могут все желающие независимо от места регистрации ребенка", – сообщается на сайте правительства города.
Утоняется, что подать соответствующее заявление могут те, кто не проживает на закрепленной за школой территории, не относится к льготным категориям и желает учиться в конкретной школе.
Прием документов продлится до заполнения мест, но не позже 5 сентября, подчеркнули в правительстве.
"Информация о свободных местах отображается на сайтах школ, а также доступна при подаче заявлений через Госуслуги", – отмечается в сообщении.
По информации правительства Севастополя, по итогам первой волны в первые классы школ города (государственных в регионе 63) уже зачислено 3200 детей.
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