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Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс

Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Без привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 класс

В Севастополе началась вторая волна зачисления в 1 класс – без привязки к прописке. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T20:41

2026-07-08T20:41

2026-07-08T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе началась вторая волна зачисления в 1 класс – без привязки к прописке. Об этом сообщает правительство города.Утоняется, что подать соответствующее заявление могут те, кто не проживает на закрепленной за школой территории, не относится к льготным категориям и желает учиться в конкретной школе.Прием документов продлится до заполнения мест, но не позже 5 сентября, подчеркнули в правительстве.По информации правительства Севастополя, по итогам первой волны в первые классы школ города (государственных в регионе 63) уже зачислено 3200 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменяют домашние задания для первоклассников Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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