https://crimea.ria.ru/20260708/armiya-rf-menyaet-taktiku-vedeniya-svo--ekspert-ob-udare-po-zavodu-samsung-v-kieve-1157469226.html

Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве

Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве

Армия России меняет тактику ведения СВО, что доказал в том числе нанесенный минувшей ночью удар ВС РФ по работавшему на территории Украины заводу южнокорейской... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T12:20

2026-07-08T12:20

2026-07-08T12:20

евгений михайлов

мнения

удары по украине

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Армия России меняет тактику ведения СВО, что доказал в том числе нанесенный минувшей ночью удар ВС РФ по работавшему на территории Украины заводу южнокорейской компании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Утром 8 июля Минобороны сообщило, что армия России при нанесении группового удара высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины поразила в Киеве "промышленное предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".По словам Михайлова, для украинского ВПК "последние удары Российской Федерации являются на самом деле катастрофичными".По его мнению, ВС РФ уничтожат все оставшиеся объекты, на которых производится что-либо на Украине для ВСУ "в ближайшем будущем".Это неизбежно, поскольку армия России изменила тактику ведения боевых действий в зоне СВО, считает Михайлов.Ведь теперь целями становятся объекты иностранных компаний, чему яркое доказательство – поражение промпредприятия южнокорейской группы компаний Samsung на Украине, пояснил свою позицию эксперт.Соответственно, Россия уже вряд ли будет действовать с оглядкой на ту или иную страну, что она подумает и как отреагирует, заметил он."И, видимо, ударив по "Самсунгу", мы уже приняли определенные решения, которые будут выстраиваться в один ряд с новой тактикой", - добавил он.Михайлов подчеркнул, что выбранные методы должны в скором времени заставить всех, кто помогает Киеву, понять, что делать так не следует."Чтобы и южнокорейские компании – а там не только Samsung присутствует на Украине – почувствовали, что это все опасно", – подчеркнул военный эксперт.Он отметил, что предприятия этой группы компаний Южной Кореи продолжают работать в России и зарабатывать большие деньги."То есть ничего личного – просто бизнес. Ну и для России ничего личного – это национальные интересы Российской Федерации", – заметил Михайлов.Такие удары по "партнерам" Киева на территории Украины, по мнению эксперта, становятся сегодня своеобразной "санкционной политикой" России – самой эффективной.В сложившейся ситуации любые претензии, вроде той, что предъявил на днях Азербайджан после уничтожения ВС РФ его АЗС Socar на Украине, возмутительны, сказал Михайлов, и не будут браться в расчет с учетом новых задач.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" заявил, что специальная военная операция России на Украине превратилась в "настоящую войну", поскольку за Киевом стоит Запад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеЧто показало взятие Константиновки армией России – военный экспертЭто не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений михайлов, мнения, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии