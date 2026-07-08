https://crimea.ria.ru/20260708/armiya-rf-menyaet-taktiku-vedeniya-svo--ekspert-ob-udare-po-zavodu-samsung-v-kieve-1157469226.html
Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
Армия России меняет тактику ведения СВО, что доказал в том числе нанесенный минувшей ночью удар ВС РФ по работавшему на территории Украины заводу южнокорейской... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T12:20
2026-07-08T12:20
2026-07-08T12:20
евгений михайлов
мнения
удары по украине
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Армия России меняет тактику ведения СВО, что доказал в том числе нанесенный минувшей ночью удар ВС РФ по работавшему на территории Украины заводу южнокорейской компании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Утром 8 июля Минобороны сообщило, что армия России при нанесении группового удара высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины поразила в Киеве "промышленное предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".По словам Михайлова, для украинского ВПК "последние удары Российской Федерации являются на самом деле катастрофичными".По его мнению, ВС РФ уничтожат все оставшиеся объекты, на которых производится что-либо на Украине для ВСУ "в ближайшем будущем".Это неизбежно, поскольку армия России изменила тактику ведения боевых действий в зоне СВО, считает Михайлов.Ведь теперь целями становятся объекты иностранных компаний, чему яркое доказательство – поражение промпредприятия южнокорейской группы компаний Samsung на Украине, пояснил свою позицию эксперт.Соответственно, Россия уже вряд ли будет действовать с оглядкой на ту или иную страну, что она подумает и как отреагирует, заметил он."И, видимо, ударив по "Самсунгу", мы уже приняли определенные решения, которые будут выстраиваться в один ряд с новой тактикой", - добавил он.Михайлов подчеркнул, что выбранные методы должны в скором времени заставить всех, кто помогает Киеву, понять, что делать так не следует."Чтобы и южнокорейские компании – а там не только Samsung присутствует на Украине – почувствовали, что это все опасно", – подчеркнул военный эксперт.Он отметил, что предприятия этой группы компаний Южной Кореи продолжают работать в России и зарабатывать большие деньги."То есть ничего личного – просто бизнес. Ну и для России ничего личного – это национальные интересы Российской Федерации", – заметил Михайлов.Такие удары по "партнерам" Киева на территории Украины, по мнению эксперта, становятся сегодня своеобразной "санкционной политикой" России – самой эффективной.В сложившейся ситуации любые претензии, вроде той, что предъявил на днях Азербайджан после уничтожения ВС РФ его АЗС Socar на Украине, возмутительны, сказал Михайлов, и не будут браться в расчет с учетом новых задач.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" заявил, что специальная военная операция России на Украине превратилась в "настоящую войну", поскольку за Киевом стоит Запад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеЧто показало взятие Константиновки армией России – военный экспертЭто не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение
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евгений михайлов, мнения, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии
Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
Удар ВС РФ по заводу Samsung в Киеве показал смену тактики ведения СВО - военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Армия России меняет тактику ведения СВО, что доказал в том числе нанесенный минувшей ночью удар ВС РФ по работавшему на территории Украины заводу южнокорейской компании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Утром 8 июля Минобороны сообщило, что армия России при нанесении группового удара высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины поразила в Киеве "промышленное предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".
По словам Михайлова, для украинского ВПК "последние удары Российской Федерации являются на самом деле катастрофичными".
"И предыдущие удары были очень весомыми. Были заводы засекреченные, по которым раньше не били... Разведка работает, и были нанесены удары по важнейшим предприятиям, которые производили запчасти для ракет "Фламинго", тяжелых беспилотников, системы управления РЭБ и так далее. И сегодняшним ударом мы, так сказать, продолжили эту практику", – сказал Михайлов.
По его мнению, ВС РФ уничтожат все оставшиеся объекты, на которых производится что-либо на Украине для ВСУ "в ближайшем будущем".
Это неизбежно, поскольку армия России изменила тактику ведения боевых действий в зоне СВО, считает Михайлов.
Ведь теперь целями становятся объекты иностранных компаний, чему яркое доказательство – поражение промпредприятия южнокорейской группы компаний Samsung на Украине, пояснил свою позицию эксперт.
"Уверен, что после заявлений Пескова (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.), что это не СВО, а уже война, после заявлений президента Владимира Путина о том, что мы будем освобождать Новороссию и так далее, меняется вся тактика применения поражающих средств и ведения боевых действий", – сказал Михайлов.
Соответственно, Россия уже вряд ли будет действовать с оглядкой на ту или иную страну, что она подумает и как отреагирует, заметил он.
"И, видимо, ударив по "Самсунгу", мы уже приняли определенные решения, которые будут выстраиваться в один ряд с новой тактикой", - добавил он.
Михайлов подчеркнул, что выбранные методы должны в скором времени заставить всех, кто помогает Киеву, понять, что делать так не следует.
"Чтобы и южнокорейские компании – а там не только Samsung присутствует на Украине – почувствовали, что это все опасно", – подчеркнул военный эксперт.
Он отметил, что предприятия этой группы компаний Южной Кореи продолжают работать в России и зарабатывать большие деньги.
"То есть ничего личного – просто бизнес. Ну и для России ничего личного – это национальные интересы Российской Федерации", – заметил Михайлов.
Такие удары по "партнерам" Киева на территории Украины, по мнению эксперта, становятся сегодня своеобразной "санкционной политикой" России – самой эффективной.
"Против нас ввели санкции везде и во всем, что только можно. При этом где-то санкции ограничили, и мы поставляем уран, например, металлы. Тот же Евросоюз у нас вынужден делать покупки энергоресурсов и так далее... И там, где мы можем не в ущерб себе ввести "санкции", нужно делать", – сказал он.
В сложившейся ситуации любые претензии, вроде той, что предъявил на днях Азербайджан после уничтожения ВС РФ его АЗС Socar на Украине, возмутительны, сказал Михайлов, и не будут браться в расчет с учетом новых задач.
"Если вы сотрудничаете с врагом (РФ – ред.)... если работаете его на территории, то вынуждены играть по тем или иным правилам. Если вы не ушли, значит, будете помогать врагу на данный момент и будете там получать определенные "дивиденды"... Мы будем бить по всему, что мешает нам победить. И подобное уничтожение будет продолжаться", – заключил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" заявил, что специальная военная операция России на Украине превратилась в "настоящую войну", поскольку за Киевом стоит Запад.
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