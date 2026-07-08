https://crimea.ria.ru/20260708/aksenov-rasskazal-o-situatsii-s-toplivom-i-energosnabzheniem-v-krymu-1157476607.html

Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму

Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму

Проблемы с энергоснабжением и обеспечением топлива в Крыму будут сохраняться некоторое время, органы власти и профильные ведомства предпринимают усилия для... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T15:15

2026-07-08T15:15

2026-07-08T15:15

сергей аксенов

крым

новости крыма

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топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Проблемы с энергоснабжением и обеспечением топлива в Крыму будут сохраняться некоторое время, органы власти и профильные ведомства предпринимают усилия для стабилизации ситуации. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Говоря о ситуации с электроснабжением, глава республики сообщил, что проблема с поставками электроэнергии сохраняется, и точных графиков подачи электричества не будет. При этом на данном направлении также предпринимаются всевозможные усилия, заверил он.Глава РК добавил, что дефицит официальной информации по данным проблемам обусловлен тем, что большинство решений, которые принимаются для выхода из сложившегося кризиса, озвучивать в публичном поле невозможно. Аксенов призвал крымчан отнестись к этому с пониманием."Наша работа сейчас заключается прежде всего в прямой коммуникации органов власти с населением с целью оказания адресной помощи конкретным людям, оказавшимся в сложном положении. Все крымские органы власти находятся на своих местах и работают в круглосуточном режиме", - добавил он.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточеныВ Феодосии остановили свободную продажу топливаСитуация с бензином в России: что делают власти

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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