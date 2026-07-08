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Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие
Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие
"По улице моей который год РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T17:14
2026-07-08T17:14
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"По улице моей который годЗвучат шаги, мои друзья уходят.Друзей моих медлительный уходТой темноте за окнами угоден…."Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года и прожил долгую жизнь и творческую, и человеческую. Его нет с нами уже пять лет, а его роли остались с несколькими поколениями - навсегда. ще за десять лет до смерти, играя одну из ведущих ролей в спектакле "Мещане", он настолько выкладывался на сцене, что попал в больницу с приступом. …Рожденный в Ленинграде, истинный житель северной столицы, он был интеллигентен и сдержан. И совсем не похож на тех своих персонажей, которые принесли ему всенародную любовь - скромного и чудаковатого Анатолия Ефремовича Новосельцева из "Служебного романа" и мягкотелого, нерешительного Женю Лукашина из "Иронии судьбы". (Кстати, сам актер эту работу не очень жаловал. Признавался: "Терпеть не могу баню и выпивать не люблю".)А нам очень нравится. Потому что это невозможно забыть про заливную рыбу, которая "такая гадость", или про то, как "пить надо меньше, надо меньше пить…"Две эти рязановские комедии случились в 70-х. До этого были Школа-студия МХАТ, служба в "Современнике", кинодебют в "Похождениях зубного врача", роль Алеши в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы". Его фильмография складывается из полусотни ролей: в 76-м он белый офицер в "Днях Турбиных", в 80-м - лаборант НИИ Хвостов с замотанным горлом и без голоса - что метафорично - в трагикомедии "Гараж".... А еще "Послесловие" (1983), где они в дуэте с Пляттом выстроили очень камерную, очень глубинную историю про разность поколений, про несовпадение темпов жизни, про отношение к себе и миру......"Жестокий романс" (1984) с убийственно жалким Карандышевым, от ревности застрелившим Ларису и замирающим в ужасе от сотворенного......"На Дерибасовской хорошая погода…" (1992), где он главарь русской мафии дядя Миша по кличке Артист - гений перевоплощения, смешной и немного гадкий. "Бронефрак японской фирмы "Ясукин сан" абсолютно надежен! ", - помните?Или: "Любовь - не любовь... Главное, чтобы жена была хорошая!". Последние 10 лет Мягков в кино сниматься не любил, а сцене Чеховского МХТ оставался верен. Вот вроде бы был человеком с говорящей фамилией - Мягков: мягкий, податливый, неуверенный... Но в нем были и сила, и принципиальность. Как в песне из "Иронии судьбы": звучат шаги и затихают шаги... Будем помнить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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звезды и судьбы, культура, новости, кино, театр, общество, россия, ссср
Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие

Андрей Мягков - к 88-летию со дня рождения артиста

17:14 08.07.2026
 
© Фото: kinopoisk.ruАндрей Мягков
Андрей Мягков
© Фото: kinopoisk.ru
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"По улице моей который год
Звучат шаги, мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами угоден…."
© Фото: kino-teatr.ruАндрей Мягков
Андрей Мягков
© Фото: kino-teatr.ru
Андрей Мягков
Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года и прожил долгую жизнь и творческую, и человеческую. Его нет с нами уже пять лет, а его роли остались с несколькими поколениями - навсегда. ще за десять лет до смерти, играя одну из ведущих ролей в спектакле "Мещане", он настолько выкладывался на сцене, что попал в больницу с приступом.
"Для меня это утрата актера с большой буквы. К сожалению, уходят целые поколения. Постепенно один за другим покидают эту землю, уходят в мир иной те, кто оставил такое огромное творческое наследие. Андрей Мягков был одним из таких актеров. Я благодарю судьбу, что она меня связала с ним", — говорила партнерша Мягкова по многим фильмам, актриса Светлана Немоляева телеканалу "360".
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНа съемках фильма "Служебный роман"
На съемках фильма Служебный роман - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На съемках фильма "Служебный роман"
…Рожденный в Ленинграде, истинный житель северной столицы, он был интеллигентен и сдержан. И совсем не похож на тех своих персонажей, которые принесли ему всенародную любовь - скромного и чудаковатого Анатолия Ефремовича Новосельцева из "Служебного романа" и мягкотелого, нерешительного Женю Лукашина из "Иронии судьбы".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
(Кстати, сам актер эту работу не очень жаловал. Признавался: "Терпеть не могу баню и выпивать не люблю".)
А нам очень нравится. Потому что это невозможно забыть про заливную рыбу, которая "такая гадость", или про то, как "пить надо меньше, надо меньше пить…"
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Братья Карамазовы"
Кадр из фильма Братья Карамазовы
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Братья Карамазовы"
Две эти рязановские комедии случились в 70-х. До этого были Школа-студия МХАТ, служба в "Современнике", кинодебют в "Похождениях зубного врача", роль Алеши в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Дни Турбиных"
Кадр из фильма Дни Турбиных
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Дни Турбиных"
Его фильмография складывается из полусотни ролей: в 76-м он белый офицер в "Днях Турбиных", в 80-м - лаборант НИИ Хвостов с замотанным горлом и без голоса - что метафорично - в трагикомедии "Гараж".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Гараж"
Кадр из фильма Гараж
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Гараж"
... А еще "Послесловие" (1983), где они в дуэте с Пляттом выстроили очень камерную, очень глубинную историю про разность поколений, про несовпадение темпов жизни, про отношение к себе и миру...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Послесловие"
Кадр из фильма Послесловие
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Послесловие"
..."Жестокий романс" (1984) с убийственно жалким Карандышевым, от ревности застрелившим Ларису и замирающим в ужасе от сотворенного...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Жестокий романс"
Кадр из фильма Жестокий романс
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Жестокий романс"
..."На Дерибасовской хорошая погода…" (1992), где он главарь русской мафии дядя Миша по кличке Артист - гений перевоплощения, смешной и немного гадкий. "Бронефрак японской фирмы "Ясукин сан" абсолютно надежен! ", - помните?
Или: "Любовь - не любовь... Главное, чтобы жена была хорошая!".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
Кадр из фильма На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
1 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
Кадр из фильма На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
2 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
Кадр из фильма На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
3 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
1 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
2 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
3 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
Последние 10 лет Мягков в кино сниматься не любил, а сцене Чеховского МХТ оставался верен.
"Боевики, драки, бесконечный экшн — кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно", — говорил как-то артист.
Вот вроде бы был человеком с говорящей фамилией - Мягков: мягкий, податливый, неуверенный... Но в нем были и сила, и принципиальность. Как в песне из "Иронии судьбы": звучат шаги и затихают шаги... Будем помнить.
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