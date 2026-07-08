Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие
Андрей Мягков - к 88-летию со дня рождения артиста
© Фото: kinopoisk.ruАндрей Мягков
© Фото: kinopoisk.ru
"По улице моей который год
Звучат шаги, мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами угоден…."
© Фото: kino-teatr.ruАндрей Мягков
© Фото: kino-teatr.ru
Андрей Мягков
Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года и прожил долгую жизнь и творческую, и человеческую. Его нет с нами уже пять лет, а его роли остались с несколькими поколениями - навсегда. ще за десять лет до смерти, играя одну из ведущих ролей в спектакле "Мещане", он настолько выкладывался на сцене, что попал в больницу с приступом.
"Для меня это утрата актера с большой буквы. К сожалению, уходят целые поколения. Постепенно один за другим покидают эту землю, уходят в мир иной те, кто оставил такое огромное творческое наследие. Андрей Мягков был одним из таких актеров. Я благодарю судьбу, что она меня связала с ним", — говорила партнерша Мягкова по многим фильмам, актриса Светлана Немоляева телеканалу "360".
На съемках фильма "Служебный роман"
…Рожденный в Ленинграде, истинный житель северной столицы, он был интеллигентен и сдержан. И совсем не похож на тех своих персонажей, которые принесли ему всенародную любовь - скромного и чудаковатого Анатолия Ефремовича Новосельцева из "Служебного романа" и мягкотелого, нерешительного Женю Лукашина из "Иронии судьбы".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
(Кстати, сам актер эту работу не очень жаловал. Признавался: "Терпеть не могу баню и выпивать не люблю".)
А нам очень нравится. Потому что это невозможно забыть про заливную рыбу, которая "такая гадость", или про то, как "пить надо меньше, надо меньше пить…"
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Братья Карамазовы"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Братья Карамазовы"
Две эти рязановские комедии случились в 70-х. До этого были Школа-студия МХАТ, служба в "Современнике", кинодебют в "Похождениях зубного врача", роль Алеши в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Дни Турбиных"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Дни Турбиных"
Его фильмография складывается из полусотни ролей: в 76-м он белый офицер в "Днях Турбиных", в 80-м - лаборант НИИ Хвостов с замотанным горлом и без голоса - что метафорично - в трагикомедии "Гараж".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Гараж"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Гараж"
... А еще "Послесловие" (1983), где они в дуэте с Пляттом выстроили очень камерную, очень глубинную историю про разность поколений, про несовпадение темпов жизни, про отношение к себе и миру...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Послесловие"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Послесловие"
..."Жестокий романс" (1984) с убийственно жалким Карандышевым, от ревности застрелившим Ларису и замирающим в ужасе от сотворенного...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Жестокий романс"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Жестокий романс"
..."На Дерибасовской хорошая погода…" (1992), где он главарь русской мафии дядя Миша по кличке Артист - гений перевоплощения, смешной и немного гадкий. "Бронефрак японской фирмы "Ясукин сан" абсолютно надежен! ", - помните?
Или: "Любовь - не любовь... Главное, чтобы жена была хорошая!".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
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Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
2 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
3 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
1 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
2 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
3 из 3
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
© Фото: kino-teatr.ru
Последние 10 лет Мягков в кино сниматься не любил, а сцене Чеховского МХТ оставался верен.
"Боевики, драки, бесконечный экшн — кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно", — говорил как-то артист.
Вот вроде бы был человеком с говорящей фамилией - Мягков: мягкий, податливый, неуверенный... Но в нем были и сила, и принципиальность. Как в песне из "Иронии судьбы": звучат шаги и затихают шаги... Будем помнить.