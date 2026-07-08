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Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие

Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Главный советский интеллигент Андрей Мягков: послесловие

"По улице моей который год РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T17:14

2026-07-08T17:14

2026-07-08T17:14

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"По улице моей который годЗвучат шаги, мои друзья уходят.Друзей моих медлительный уходТой темноте за окнами угоден…."Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года и прожил долгую жизнь и творческую, и человеческую. Его нет с нами уже пять лет, а его роли остались с несколькими поколениями - навсегда. ще за десять лет до смерти, играя одну из ведущих ролей в спектакле "Мещане", он настолько выкладывался на сцене, что попал в больницу с приступом. …Рожденный в Ленинграде, истинный житель северной столицы, он был интеллигентен и сдержан. И совсем не похож на тех своих персонажей, которые принесли ему всенародную любовь - скромного и чудаковатого Анатолия Ефремовича Новосельцева из "Служебного романа" и мягкотелого, нерешительного Женю Лукашина из "Иронии судьбы". (Кстати, сам актер эту работу не очень жаловал. Признавался: "Терпеть не могу баню и выпивать не люблю".)А нам очень нравится. Потому что это невозможно забыть про заливную рыбу, которая "такая гадость", или про то, как "пить надо меньше, надо меньше пить…"Две эти рязановские комедии случились в 70-х. До этого были Школа-студия МХАТ, служба в "Современнике", кинодебют в "Похождениях зубного врача", роль Алеши в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы". Его фильмография складывается из полусотни ролей: в 76-м он белый офицер в "Днях Турбиных", в 80-м - лаборант НИИ Хвостов с замотанным горлом и без голоса - что метафорично - в трагикомедии "Гараж".... А еще "Послесловие" (1983), где они в дуэте с Пляттом выстроили очень камерную, очень глубинную историю про разность поколений, про несовпадение темпов жизни, про отношение к себе и миру......"Жестокий романс" (1984) с убийственно жалким Карандышевым, от ревности застрелившим Ларису и замирающим в ужасе от сотворенного......"На Дерибасовской хорошая погода…" (1992), где он главарь русской мафии дядя Миша по кличке Артист - гений перевоплощения, смешной и немного гадкий. "Бронефрак японской фирмы "Ясукин сан" абсолютно надежен! ", - помните?Или: "Любовь - не любовь... Главное, чтобы жена была хорошая!". Последние 10 лет Мягков в кино сниматься не любил, а сцене Чеховского МХТ оставался верен. Вот вроде бы был человеком с говорящей фамилией - Мягков: мягкий, податливый, неуверенный... Но в нем были и сила, и принципиальность. Как в песне из "Иронии судьбы": звучат шаги и затихают шаги... Будем помнить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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звезды и судьбы, культура, новости, кино, театр, общество, россия, ссср