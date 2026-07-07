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Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
Два человека пострадали в аварии с КАМАЗом и четырьмя легковыми автомобилями в Краснодарском крае, сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:56
2026-07-07T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с КАМАЗом и четырьмя легковыми автомобилями в Краснодарском крае, сообщает полиция Кубани.Авария произошла во вторник на автодороге М-4 "Дон". 35-летний водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chevrolet , который от удара столкнулся с Hyundai . Корейский автомобиль наехал на металлическое ограждение и опору ЛЭП.По факту ДТП проводится проверка, уточнили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симеизе иномарка опрокинулась на крышуВ Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентовТрое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани
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дтп, краснодарский край, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю
Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани

МВД: два человека пострадали в аварии с КАМАЗом и четырьмя иномарками на Кубани

15:56 07.07.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСДТП с пятью автомобилями в Динском районе
ДТП с пятью автомобилями в Динском районе
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с КАМАЗом и четырьмя легковыми автомобилями в Краснодарском крае, сообщает полиция Кубани.
Авария произошла во вторник на автодороге М-4 "Дон". 35-летний водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chevrolet , который от удара столкнулся с Hyundai . Корейский автомобиль наехал на металлическое ограждение и опору ЛЭП.
"КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение еще с двумя машинами – Kia и Газ. В результате ДТП пострадали водители Chevrolet и Kia ", – констатировали в полиции.
© Полиция Кубани в МАКСДТП с пятью автомобилями в Динском районе
ДТП с пятью автомобилями в Динском районе
© Полиция Кубани в МАКС
ДТП с пятью автомобилями в Динском районе
По факту ДТП проводится проверка, уточнили в МВД.
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