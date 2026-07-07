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Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани

Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани

Два человека пострадали в аварии с КАМАЗом и четырьмя легковыми автомобилями в Краснодарском крае, сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T15:56

2026-07-07T15:56

2026-07-07T15:56

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с КАМАЗом и четырьмя легковыми автомобилями в Краснодарском крае, сообщает полиция Кубани.Авария произошла во вторник на автодороге М-4 "Дон". 35-летний водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chevrolet , который от удара столкнулся с Hyundai . Корейский автомобиль наехал на металлическое ограждение и опору ЛЭП.По факту ДТП проводится проверка, уточнили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симеизе иномарка опрокинулась на крышуВ Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентовТрое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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