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Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
19-летний житель Краснодарского края попал в реанимацию, став жертвой мошенников в Сочи. Как сообщает полиция Кубани, злоумышленники заставили юношу нанеси... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T17:16
2026-07-07T17:16
новости
сочи
кубань
краснодарский край
происшествия
мошенничество
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. 19-летний житель Краснодарского края попал в реанимацию, став жертвой мошенников в Сочи. Как сообщает полиция Кубани, злоумышленники заставили юношу нанеси ножевые ранения самому себе.По данным полиции, молодой человек 10 дней был марионеткой лжесотрудников ФСБ. Его запугали и выманили из квартиры. Тогда в дом проник преступник, взломал сейф болгаркой и устроили погром.К правоохранителям обратился отец пострадавшего юноши. Уголовное дело было открыто по статье о краже. 18‑летниго подозреваемого в преступлении задержали в Нижневартовске и доставили в Сочи, ему грозит до 10 лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали аферистаВ Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, сочи, кубань, краснодарский край, происшествия, мошенничество, мвд по краснодарскому краю
Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию

МВД: на Кубани юноша порезал сам себя по заданию мошенников и попал в реанимацию

17:16 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. 19-летний житель Краснодарского края попал в реанимацию, став жертвой мошенников в Сочи. Как сообщает полиция Кубани, злоумышленники заставили юношу нанеси ножевые ранения самому себе.
По данным полиции, молодой человек 10 дней был марионеткой лжесотрудников ФСБ. Его запугали и выманили из квартиры. Тогда в дом проник преступник, взломал сейф болгаркой и устроили погром.
"Когда ничего не нашли, жертву заставили инсценировать нападение на себя. Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию", – проинформировали в МВД.
К правоохранителям обратился отец пострадавшего юноши. Уголовное дело было открыто по статье о краже. 18‑летниго подозреваемого в преступлении задержали в Нижневартовске и доставили в Сочи, ему грозит до 10 лет колонии.
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Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей
"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей
 
НовостиСочиКубаньКраснодарский крайПроисшествияМошенничествоМВД по Краснодарскому краю
 
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