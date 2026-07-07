https://crimea.ria.ru/20260707/zhitel-kubani-porezal-sebya-po-zadaniyu-aferistov-i-popal-v-reanimatsiyu-1157449338.html

Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию

Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию

19-летний житель Краснодарского края попал в реанимацию, став жертвой мошенников в Сочи. Как сообщает полиция Кубани, злоумышленники заставили юношу нанеси... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T17:16

2026-07-07T17:16

2026-07-07T17:16

новости

сочи

кубань

краснодарский край

происшествия

мошенничество

мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. 19-летний житель Краснодарского края попал в реанимацию, став жертвой мошенников в Сочи. Как сообщает полиция Кубани, злоумышленники заставили юношу нанеси ножевые ранения самому себе.По данным полиции, молодой человек 10 дней был марионеткой лжесотрудников ФСБ. Его запугали и выманили из квартиры. Тогда в дом проник преступник, взломал сейф болгаркой и устроили погром.К правоохранителям обратился отец пострадавшего юноши. Уголовное дело было открыто по статье о краже. 18‑летниго подозреваемого в преступлении задержали в Нижневартовске и доставили в Сочи, ему грозит до 10 лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали аферистаВ Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей

сочи

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, кубань, краснодарский край, происшествия, мошенничество, мвд по краснодарскому краю