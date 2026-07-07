https://crimea.ria.ru/20260707/yalta-perekhodit-v-rezhim-strogoy-ekonomii-elektrichestva-1157452833.html
Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
Ялта переходит в режим строгой экономии электричества - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
Ситуация с энергоснабжением в Ялте остается напряженной, поэтому город вынужден перейти в режим строгой экономии электричества. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T18:02
2026-07-07T18:02
2026-07-07T18:02
крым
новости крыма
ялта
сергей олефиренко
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Ялте остается напряженной, поэтому город вынужден перейти в режим строгой экономии электричества. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко по итогам заседания Комиссии по ЧС.Он отметил, что организациям и предприятиям всех форм собственности предписано сократить потребление электроэнергии. Все рекламные конструкции, витрины, фасадное освещение, архитектурная подсветка зданий, билборды и прочие технические рекламные средства рекомендуется отключить вплоть до особого распоряжения. Также с 20:00 до 08:00 прекращается работа и освещение строительных площадок (за исключением аварийного и сигнального освещения). Освещение улиц сокращается на 50%. Управляющим компаниям поручено разместить на информационных стендах и в подъездах таблички о возможном экстренном прекращении работы подъемников и о невозможности оперативной эвакуации людей во время отсутствия электричества.В понедельник мэр Ялты Янина Павленко также сообщила, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно.В этот же день председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключенийВ Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лицВ Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b621f8d30dedde71e5bd8a4404ec46b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ялта, сергей олефиренко, отключение электроэнергии в крыму
Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
Ялта переходит в режим строгой экономии электричества - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Ялте остается напряженной, поэтому город вынужден перейти в режим строгой экономии электричества. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко по итогам заседания Комиссии по ЧС.
"Ситуация с энергоснабжением остается напряженной, поэтому мы вынуждены ужесточать требования, - пояснил Олефиренко.- Город переходит на режим строгой экономии".
Он отметил, что организациям и предприятиям всех форм собственности предписано сократить потребление электроэнергии. Все рекламные конструкции, витрины, фасадное освещение, архитектурная подсветка зданий, билборды и прочие технические рекламные средства рекомендуется отключить вплоть до особого распоряжения.
Также с 20:00 до 08:00 прекращается работа и освещение строительных площадок (за исключением аварийного и сигнального освещения). Освещение улиц сокращается на 50%. Управляющим компаниям поручено разместить на информационных стендах и в подъездах таблички о возможном экстренном прекращении работы подъемников и о невозможности оперативной эвакуации людей во время отсутствия электричества.
"Понимаю, что это доставляет неудобства, но эти меры направлены на то, чтобы мы все пережили этот период максимально устойчиво. Рассчитываю на сознательность и понимание ялтинцев! Вместе справимся", - резюмировал Сергей Олефиренко.
В понедельник мэр Ялты Янина Павленко также сообщила, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен
ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно.
В этот же день председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается
напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.
Севастополь в ночь на понедельник остался без света
из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: