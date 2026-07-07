https://crimea.ria.ru/20260707/yalta-perekhodit-v-rezhim-strogoy-ekonomii-elektrichestva-1157452833.html

Ялта переходит в режим строгой экономии электричества

Ялта переходит в режим строгой экономии электричества - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Ялта переходит в режим строгой экономии электричества

Ситуация с энергоснабжением в Ялте остается напряженной, поэтому город вынужден перейти в режим строгой экономии электричества. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T18:02

2026-07-07T18:02

2026-07-07T18:02

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сергей олефиренко

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Ялте остается напряженной, поэтому город вынужден перейти в режим строгой экономии электричества. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко по итогам заседания Комиссии по ЧС.Он отметил, что организациям и предприятиям всех форм собственности предписано сократить потребление электроэнергии. Все рекламные конструкции, витрины, фасадное освещение, архитектурная подсветка зданий, билборды и прочие технические рекламные средства рекомендуется отключить вплоть до особого распоряжения. Также с 20:00 до 08:00 прекращается работа и освещение строительных площадок (за исключением аварийного и сигнального освещения). Освещение улиц сокращается на 50%. Управляющим компаниям поручено разместить на информационных стендах и в подъездах таблички о возможном экстренном прекращении работы подъемников и о невозможности оперативной эвакуации людей во время отсутствия электричества.В понедельник мэр Ялты Янина Павленко также сообщила, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно.В этот же день председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключенийВ Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лицВ Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, сергей олефиренко, отключение электроэнергии в крыму