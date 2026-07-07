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Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек
Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек
На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T13:41
2026-07-07T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).За это время на Солнце произошло около 140 взрывов, отмечают ученые. При этом всплеск активности прошел по мягкому сценарию: за две недели произошло только две вспышки высшего балла. Сейчас оба активных центра вращением светила уведены на его обратную сторону и не могут влиять на Землю.Накануне Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки, сообщали в Лаборатории. Уже после этого события прогнозировалось, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКак Крым покорял космосМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
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солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, космос, земля, новости
Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек

На Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности – ученые

13:41 07.07.2026
 
© xras.ruВспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
Вспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

"Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня – начале июля 2026 года. Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен – № 4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие", – сказано на сайте Лаборатории.

За это время на Солнце произошло около 140 взрывов, отмечают ученые. При этом всплеск активности прошел по мягкому сценарию: за две недели произошло только две вспышки высшего балла. Сейчас оба активных центра вращением светила уведены на его обратную сторону и не могут влиять на Землю.
"Теоретически группы пятен могут вернуться к Земле 20–21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки", – считают специалисты.
Накануне Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки, сообщали в Лаборатории. Уже после этого события прогнозировалось, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад.
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