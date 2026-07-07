https://crimea.ria.ru/20260707/vzryvoopasnaya-zvezda-chto-proiskhodit-na-solntse-posle-aktivnykh-vspyshek-1157443212.html

Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек

Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек

На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T13:41

2026-07-07T13:41

2026-07-07T13:41

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вспышки на солнце

институт солнечно-земной физики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).За это время на Солнце произошло около 140 взрывов, отмечают ученые. При этом всплеск активности прошел по мягкому сценарию: за две недели произошло только две вспышки высшего балла. Сейчас оба активных центра вращением светила уведены на его обратную сторону и не могут влиять на Землю.Накануне Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки, сообщали в Лаборатории. Уже после этого события прогнозировалось, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКак Крым покорял космосМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, космос, земля, новости