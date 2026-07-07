https://crimea.ria.ru/20260707/vsu-udarili-po-kommunalnoy-mashine-v-lisichanske--raneny-troe-1157445663.html

ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое

ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое - РИА Новости Крым, 07.07.2026

ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое

ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске, ранены трое сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T14:39

2026-07-07T14:39

2026-07-07T14:39

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

новые регионы россии

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/07/1157445325_0:171:449:424_1920x0_80_0_0_fe7d693fb83d14f73be3dfe457d1a490.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске, ранены трое сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Коме того, атакованы частные дома и гражданские автомобили в семи муниципалитетах республики. В результате в Новоайдарском муниципалитете ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб. В Старобельском округе ранение получил 43-летний водитель гражданского авто.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы экстренно реагируют на устранение последствий, местные власти оказывают поддержку на местах. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.2 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске, ранения получили 12 человек. Кроме того, вражеские беспилотники били по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человекаУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР – погибли люди

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)