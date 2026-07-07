ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое
Трое сотрудников коммунального предприятия ранены в Лисичанске при ударе ВСУ – Пасечник
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске, ранены трое сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"В Лисичанске вражеский беспилотник атаковал машину городской коммунальной службы. Ранения получили работники предприятия: 60–летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Коме того, атакованы частные дома и гражданские автомобили в семи муниципалитетах республики. В результате в Новоайдарском муниципалитете ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб. В Старобельском округе ранение получил 43-летний водитель гражданского авто.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ бьют по ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
ВСУ бьют по ЛНР
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы экстренно реагируют на устранение последствий, местные власти оказывают поддержку на местах. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ бьют по ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
ВСУ бьют по ЛНР
2 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске, ранения получили 12 человек. Кроме того, вражеские беспилотники били по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске.
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