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ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое - РИА Новости Крым, 07.07.2026
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске, ранены трое сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T14:39
2026-07-07T14:39
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
новые регионы россии
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске, ранены трое сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Коме того, атакованы частные дома и гражданские автомобили в семи муниципалитетах республики. В результате в Новоайдарском муниципалитете ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб. В Старобельском округе ранение получил 43-летний водитель гражданского авто.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы экстренно реагируют на устранение последствий, местные власти оказывают поддержку на местах. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.2 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске, ранения получили 12 человек. Кроме того, вражеские беспилотники били по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человекаУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР – погибли люди
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РИА Новости Крым
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96
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое

Трое сотрудников коммунального предприятия ранены в Лисичанске при ударе ВСУ – Пасечник

14:39 07.07.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске, ранены трое сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"В Лисичанске вражеский беспилотник атаковал машину городской коммунальной службы. Ранения получили работники предприятия: 60–летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Коме того, атакованы частные дома и гражданские автомобили в семи муниципалитетах республики. В результате в Новоайдарском муниципалитете ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб. В Старобельском округе ранение получил 43-летний водитель гражданского авто.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ бьют по ЛНР
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
ВСУ бьют по ЛНР
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы экстренно реагируют на устранение последствий, местные власти оказывают поддержку на местах. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ бьют по ЛНР
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
ВСУ бьют по ЛНР
2 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске, ранения получили 12 человек. Кроме того, вражеские беспилотники били по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиНовые регионы РоссииПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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