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Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света

Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света

Восемь городов и 12 районов Крыма на данный момент остаются без электричества из-за ударов ВСУ. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T09:55

2026-07-07T09:55

2026-07-07T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Восемь городов и 12 районов Крыма на данный момент остаются без электричества из-за ударов ВСУ. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Без света на данный момент:Северный Крым -городской округ Армянск; город Красноперекопск и Красноперекопский район; Джанкой и Джанкойский район. Центральный Крым - Симферополь; Красногвардейский район; Белогорский район.Западный Крым - город Саки и Сакский район; Евпатория; Черноморский район; Раздольненский район; Первомайский район. Восточный Крым - Керчь; Феодосия (частично); Советский район; Нижнегорский район; Кировский район; Ленинский район.В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма были обесточены вследствие атак врага, восстановительные работы ведутся круглосуточно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властейВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия светаВ Крыму атакованы объекты энергетики - что известно

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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