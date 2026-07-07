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Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
Восемь городов и 12 районов Крыма на данный момент остаются без электричества из-за ударов ВСУ. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T09:55
2026-07-07T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Восемь городов и 12 районов Крыма на данный момент остаются без электричества из-за ударов ВСУ. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Без света на данный момент:Северный Крым -городской округ Армянск; город Красноперекопск и Красноперекопский район; Джанкой и Джанкойский район. Центральный Крым - Симферополь; Красногвардейский район; Белогорский район.Западный Крым - город Саки и Сакский район; Евпатория; Черноморский район; Раздольненский район; Первомайский район. Восточный Крым - Керчь; Феодосия (частично); Советский район; Нижнегорский район; Кировский район; Ленинский район.В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма были обесточены вследствие атак врага, восстановительные работы ведутся круглосуточно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властейВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия светаВ Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
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Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света

В Крыму восемь городов и 12 районов остаются без света во вторник из-за ударов ВСУ

09:55 07.07.2026 (обновлено: 10:01 07.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Восемь городов и 12 районов Крыма на данный момент остаются без электричества из-за ударов ВСУ. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".

"Уважаемые крымчане! В настоящее время, из-за аварий вызванных ударами вражеских БПЛА остаются без электроснабжение ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Без света на данный момент:
Северный Крым -городской округ Армянск; город Красноперекопск и Красноперекопский район; Джанкой и Джанкойский район.
Центральный Крым - Симферополь; Красногвардейский район; Белогорский район.
Западный Крым - город Саки и Сакский район; Евпатория; Черноморский район; Раздольненский район; Первомайский район.
Восточный Крым - Керчь; Феодосия (частично); Советский район; Нижнегорский район; Кировский район; Ленинский район.
В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма были обесточены вследствие атак врага, восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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