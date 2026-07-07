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Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
Во вторник в Крыму днем возможны локальные грозовые дожди и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму днем возможны локальные грозовые дожди и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
В Крыму во вторник ожидается до 30 градусов тепла и локальные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму днем возможны локальные грозовые дожди и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...30 градусов.
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