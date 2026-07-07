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Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
Во вторник в Крыму днем возможны локальные грозовые дожди и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.07.2026
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крымский гидрометцентр
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму днем возможны локальные грозовые дожди и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара

В Крыму во вторник ожидается до 30 градусов тепла и локальные грозовые дожди

00:01 07.07.2026
 
© РИА Новости КрымЦветение роз
Цветение роз - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму днем возможны локальные грозовые дожди и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...30 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
23:03Над Крымом работает ПВО
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22:36Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
22:11Названо число стобалльников в России на ЕГЭ-2026
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21:10Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника
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20:26В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей
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