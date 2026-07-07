Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара

"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с", - уточнили синоптики.

На побережье переменная облачность без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +28...30 градусов.