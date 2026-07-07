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В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты горожанам, имущество которых пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T19:30
2026-07-07T19:30
2026-07-07T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты горожанам, имущество которых пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.Киевский режим регулярно атакует Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо получили ранения. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму В Крыму и Севастополе ввели режим ЧСМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника
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В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество