https://crimea.ria.ru/20260707/v-sevastopole-ogranichat-energosnabzhenie-dlya-yuridicheskikh-lits-1157451371.html

В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц

В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц

В среду для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T16:57

2026-07-07T16:57

2026-07-07T16:58

севастополь

крым

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

новости севастополя

севастопольэнерго

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151586781_55:0:1227:659_1920x0_80_0_0_1ea5ab933ad68403d166f9fc6ae6d9f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В среду для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. На предприятии просят всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властямВ Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергииФеодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя, севастопольэнерго