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В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
В среду для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T16:57
2026-07-07T16:57
2026-07-07T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В среду для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. На предприятии просят всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властямВ Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергииФеодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях
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В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
16:57 07.07.2026 (обновлено: 16:58 07.07.2026)