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В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
В Севастополе в среду, 8 июля, можно будет купить топливо на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T22:04
2026-07-07T22:05
михаил развожаев
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новости севастополя
бензин
qr-коды на топливо в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 8 июля, можно будет купить топливо на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что получение кодов стартует 7 июля в 22:10.Также продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в России: что делают властиВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовЗапас необходим: как правильно хранить бензин
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, бензин, qr-коды на топливо в севастополе
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам

В Севастополе в среду можно будет купить топливо по QR-кодам

22:04 07.07.2026 (обновлено: 22:05 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 8 июля, можно будет купить топливо на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что получение кодов стартует 7 июля в 22:10.
Также продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ситуация с бензином

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяБензинQR-коды на топливо в Севастополе
 
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