https://crimea.ria.ru/20260707/v-sevastopole-kupit-benzin-8-iyulya-mozhno-budet-po-qr-kodam-1157456678.html
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
В Севастополе в среду, 8 июля, можно будет купить топливо на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T22:04
2026-07-07T22:04
2026-07-07T22:05
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
бензин
qr-коды на топливо в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 8 июля, можно будет купить топливо на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что получение кодов стартует 7 июля в 22:10.Также продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в России: что делают властиВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовЗапас необходим: как правильно хранить бензин
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, бензин, qr-коды на топливо в севастополе
В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
В Севастополе в среду можно будет купить топливо по QR-кодам
22:04 07.07.2026 (обновлено: 22:05 07.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 8 июля, можно будет купить топливо на заправках по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что получение кодов стартует 7 июля в 22:10.
Также продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Ситуация с бензином
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало
спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России
непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: