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В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива
В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива
В Севастополе 7 июля на АЗС "Атан" не будет свободной продажи топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T10:06
2026-07-07T10:06
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дефицит топлива в крыму
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 7 июля на АЗС "Атан" не будет свободной продажи топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне Развожаев проинформировал, что новой партии QR-кодов не будет. И предупредил, что во вторник будут осуществлять заправку машины спецслужб и общественный транспорт.Ситуация с бензином в Крыму и СевастополеОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин
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РИА Новости Крым
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В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива

В Севастополе 7 июля на АЗС "Атан" не будет свободной продажи топлива - Развожаев

10:06 07.07.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 7 июля на АЗС "Атан" не будет свободной продажи топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! На заправках "Атан" сегодня свободной продажи топлива не будет. Сегодня на городских АЗС заправляются коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города", - проинформировал он.
Накануне Развожаев проинформировал, что новой партии QR-кодов не будет. И предупредил, что во вторник будут осуществлять заправку машины спецслужб и общественный транспорт.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
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