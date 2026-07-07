https://crimea.ria.ru/20260707/v-sevastopole-7-iyulya-ne-budet-svobodnoy-prodazhi-topliva-1157435893.html

В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива

В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива

В Севастополе 7 июля на АЗС "Атан" не будет свободной продажи топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T10:06

2026-07-07T10:06

2026-07-07T10:06

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 7 июля на АЗС "Атан" не будет свободной продажи топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне Развожаев проинформировал, что новой партии QR-кодов не будет. И предупредил, что во вторник будут осуществлять заправку машины спецслужб и общественный транспорт.Ситуация с бензином в Крыму и СевастополеОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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