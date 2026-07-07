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В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна
В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна
В Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы после падения из окна частного дома. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:04
2026-07-07T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы после падения из окна частного дома. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Как выяснилось, инцидент произошел ранее в СНТ "Учкуевка-1" в Нахимовском районе Севастополя. Ребенок жив, у него, по информации медиков, перелом большого пальца ноги и ушиб брюшной полости.Полиция проводит проверку по факту происшествия, по завершении которой будет принято процессуальное решение. Проверку организовала и прокуратура города.Ранее сообщалось, что в крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателяДевочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в НовгородеЧетырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Москве
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В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна

В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна и получила травмы - полиция

12:04 07.07.2026 (обновлено: 12:10 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы после падения из окна частного дома. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
"Предварительно установлено, что ребенок находился под присмотром бабушки и дедушки в спальне на втором этаже частного дома. Когда женщина на минуту вышла в ванную, а мужчина отправился по хозяйственным делам, оставленная без присмотра малышка забралась с кровати на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала на улицу", - рассказали в полиции.
Как выяснилось, инцидент произошел ранее в СНТ "Учкуевка-1" в Нахимовском районе Севастополя. Ребенок жив, у него, по информации медиков, перелом большого пальца ноги и ушиб брюшной полости.
Полиция проводит проверку по факту происшествия, по завершении которой будет принято процессуальное решение. Проверку организовала и прокуратура города.
"В настоящее время прокуратурой района проверяются условия жизни и воспитания девочки в семье, причины и обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку.
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