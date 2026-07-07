https://crimea.ria.ru/20260707/v-rossii-uprostyat-protsess-oformleniya-pensiy-1157435513.html

В России упростят процесс оформления пенсий

В России упростят процесс оформления пенсий - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В России упростят процесс оформления пенсий

Минтруд принял новый перечень документов для оформления пенсий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T19:45

2026-07-07T19:45

2026-07-07T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Минтруд принял новый перечень документов для оформления пенсий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве Игоря Балынина, соответствующий приказ вступил в силу 7 июля и упростил оформление выплат.По словам Балынина, теперь процесс будет автоматизированным - Социальный фонд самостоятельно запросит данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Это касается страховых, накопительных и государственных пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии.Дополнительные документы потребуются только при отсутствии необходимых сведений в базах. Если данные уже есть в госсистеме, то при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС.96 процентов заявлений от жителей Крыма поступают в региональное Отделение СФР в электронном виде. С начала года СФР по республике оказал порядка 100 тысяч услуг онлайн, сообщали ранее в пресс-службе ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочноНовые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсийЧто изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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