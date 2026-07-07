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В России отменяют домашние задания для первоклассников
В России отменяют домашние задания для первоклассников - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В России отменяют домашние задания для первоклассников
В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения пишет РИА Новости.До этого, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", она допускалась, однако вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, образование в россии, дети, школа, новости, минпросвещения рф
В России отменяют домашние задания для первоклассников
В России с 1 сентября отменят домашние задания для первоклассников