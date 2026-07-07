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В России отменяют домашние задания для первоклассников - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В России отменяют домашние задания для первоклассников
В России отменяют домашние задания для первоклассников - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В России отменяют домашние задания для первоклассников
В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения пишет РИА Новости.До этого, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", она допускалась, однако вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, образование в россии, дети, школа, новости, минпросвещения рф
В России отменяют домашние задания для первоклассников

В России с 1 сентября отменят домашние задания для первоклассников

09:10 07.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Комаров / Перейти в фотобанкНачальная школа
Начальная школа - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения пишет РИА Новости.
"Приказ <...> устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам <...> продолжительностью выполнения один час исключена)", — говорится в тексте.
До этого, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", она допускалась, однако вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.
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