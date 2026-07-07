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В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - то это мошенник, предупредили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T21:47
2026-07-07T21:47
2026-07-07T21:47
россия
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
центробанк рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - то это мошенник, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По словам специалистов ведомства, мошенники вербуют посыльных под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
https://crimea.ria.ru/20260702/v-krymu-politsiya-vernula-pensioneru-pokhischennye-moshennikami-24-mln-rubley-1157338119.html
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россия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), центробанк рф
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
МВД: забирать и декларировать чужие деньги просят только мошенники