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В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - то это мошенник, предупредили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T21:47
2026-07-07T21:47
россия
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
центробанк рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - то это мошенник, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По словам специалистов ведомства, мошенники вербуют посыльных под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
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россия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), центробанк рф
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами

МВД: забирать и декларировать чужие деньги просят только мошенники

21:47 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - то это мошенник, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Если "специалист" Центрального Банка России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, а вы соучастник преступления", - говорится в сообщении.
По словам специалистов ведомства, мошенники вербуют посыльных под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений.
"Напоминаем: государственные организации никогда не предлагают внештатную работу гражданам, а также не просят оказать содействие в проведении "тайных" операций", - заключили в ведомстве.
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РоссияМошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Центробанк РФ
 
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