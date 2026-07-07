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В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС России уничтожили 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T18:34
2026-07-07T18:34
2026-07-07T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС России уничтожили 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.К пиротехническим работам от МЧС было привлечено пять человек и две единицы автомобильной техники.Ранее сообщалось что с начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотникСтатус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧСНа Керченском полуострове громко – что происходит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
МЧС Крыма уничтожило пять авиационных бомб и три минометные мины