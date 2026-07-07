Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/v-krymu-unichtozhili-pyat-aviatsionnykh-bomb-1157452029.html
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС России уничтожили 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T18:34
2026-07-07T18:34
гу мчс рф по республике крым
мчс крыма
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/07/1157452154_0:51:872:541_1920x0_80_0_0_7eb2034f26dadd95e1f38943897b4b65.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС России уничтожили 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.К пиротехническим работам от МЧС было привлечено пять человек и две единицы автомобильной техники.Ранее сообщалось что с начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотникСтатус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧСНа Керченском полуострове громко – что происходит
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/07/1157452154_0:0:872:654_1920x0_80_0_0_11534f4ed12772399542fcd42909b863.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб

МЧС Крыма уничтожило пять авиационных бомб и три минометные мины

18:34 07.07.2026
 
© МЧС РФВ Крыму уничтожили пять авиационных бомб
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
© МЧС РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС России уничтожили 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Ленинском районе было уничтожено 10 взрывоопасных предметов (5 авиационных бомб, 3 минометные мины и 2 артиллерийских снаряда)", - говорится в сообщении.
К пиротехническим работам от МЧС было привлечено пять человек и две единицы автомобильной техники.
Ранее сообщалось что с начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
На Керченском полуострове громко – что происходит
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
18:02Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
17:51Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
17:42МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
17:30Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
17:22"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
17:16Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
16:57В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
16:45Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА
16:36Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы
16:32В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
16:15Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
16:08В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна
15:56Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
15:47Ситуация с бензином в России: что делают власти
15:38В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
Лента новостейМолния