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В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям
В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям
Предприниматели Крыма, столкнувшиеся со сложностями при ведении бизнеса в текущих условиях, имеют возможность рассказать о своих конкретных проблемах через... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:22
2026-07-07T15:22
федеральная налоговая служба (фнс)
фнс россии по республике крым
уфнс россии по республике крым
предпринимательство
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма, столкнувшиеся со сложностями при ведении бизнеса в текущих условиях, имеют возможность рассказать о своих конкретных проблемах через яндекс-форму. Все поступившие сведения будут переданы республиканскому правительству. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РК.Информация будет передана для анализа крымскому правительству с целью принятия решения об оказании своевременных мер поддержки, добавили в ведомстве.Заполнить яндекс-форму можно по ссылке https://clck.su/BWBWmРежим ЧС в Крыму26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВласти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧСКак получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму
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федеральная налоговая служба (фнс), фнс россии по республике крым, уфнс россии по республике крым, предпринимательство, новости крыма, крым, режим чс
В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям

В Крыму собирают сведения о проблемах предпринимателей для выработки мер поддержки

15:22 07.07.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма, столкнувшиеся со сложностями при ведении бизнеса в текущих условиях, имеют возможность рассказать о своих конкретных проблемах через яндекс-форму. Все поступившие сведения будут переданы республиканскому правительству. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РК.
"Разработана яндекс-форма для представителей крымского бизнес-сообщества, которые столкнулись с существенными трудностями в ведении финансово-хозяйственной деятельности. Организациям и предпринимателям предлагается кратко сформулировать проблемные вопросы", - говорится в сообщении.
Информация будет передана для анализа крымскому правительству с целью принятия решения об оказании своевременных мер поддержки, добавили в ведомстве.
Заполнить яндекс-форму можно по ссылке https://clck.su/BWBWm

Режим ЧС в Крыму

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Федеральная налоговая служба (ФНС)ФНС России по Республике КрымУФНС России по Республике КрымПредпринимательствоНовости КрымаКрымРежим ЧС
 
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