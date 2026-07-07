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В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям

В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям

Предприниматели Крыма, столкнувшиеся со сложностями при ведении бизнеса в текущих условиях, имеют возможность рассказать о своих конкретных проблемах через... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T15:22

2026-07-07T15:22

2026-07-07T15:22

федеральная налоговая служба (фнс)

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма, столкнувшиеся со сложностями при ведении бизнеса в текущих условиях, имеют возможность рассказать о своих конкретных проблемах через яндекс-форму. Все поступившие сведения будут переданы республиканскому правительству. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РК.Информация будет передана для анализа крымскому правительству с целью принятия решения об оказании своевременных мер поддержки, добавили в ведомстве.Заполнить яндекс-форму можно по ссылке https://clck.su/BWBWmРежим ЧС в Крыму26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВласти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧСКак получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс), фнс россии по республике крым, уфнс россии по республике крым, предпринимательство, новости крыма, крым, режим чс