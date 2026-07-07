https://crimea.ria.ru/20260707/v-krymu-namolocheno-356-tysyach-tonn-zerna-1157449842.html

В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна

В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна

В Крыму убрано 114 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна. Об этом... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T16:08

2026-07-07T16:08

2026-07-07T16:11

юрий гоцанюк

сельское хозяйство

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новости крыма

ход уборочной кампании в крыму

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Крыму убрано 114 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что несмотря на внешние вызовы, работа по ключевым направлениям экономики не прекращается. Один из важнейших вопросов – агропромышленный комплекс.По словам Гоцанюка, из-за обильных весенних осадков и объективных сложностей на топливном рынке график работ немного сдвинут "вправо", в связи с чем завершение уборочной планируется к середине августа.Ранее сообщалось, что в этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар.Также министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что в Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. По его словам, уникальные климатические условия Крыма позволяют выращивать свеклу безвысадочным способом, то есть снижать затраты и повышать качество семенного материала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава МинсельхозаВ Крыму растет производство комбикормовОт зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, сельское хозяйство, крым, новости крыма, ход уборочной кампании в крыму, совет министров рк