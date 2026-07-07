https://crimea.ria.ru/20260707/v-koreize-ischut-investorov-dlya-doma-izvestnogo-vinodela-1157448120.html

В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела

В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела

Инвесторам предлагают восстановить историческое здание в Кореизе. Речь идет о доме выдающегося деятеля промышленного виноделия Ивана Токмакова. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T16:32

2026-07-07T16:32

2026-07-07T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Инвесторам предлагают восстановить историческое здание в Кореизе. Речь идет о доме выдающегося деятеля промышленного виноделия Ивана Токмакова. Об этом сообщили в министерстве культуры Крыма.Уточняется, что площадь гостиницы должна составлять не менее 500 квадратных метров, а номерной фонд – не менее 10 номеров. В течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить классификацию не ниже 3 звезд.Об истории зданияИван Токмаков переехал в Крым по состоянию здоровья в 1883 году. Он лично построил двухэтажный деревянный дом. Имение "Олеиз" включало также виноградники и часть мисхорского парка с дачами для гостей. Здесь бывали Максим Горький, Лев Толстой, Владимир Немирович-Данченко, Антон Чехов, а также юный Сергей Рахманинов в сопровождении своего педагога Николая Зверева.Семья Токмаковых основала в Кореизе школу, народный дом, построила больницу. В Ялте по их инициативе был построен корпус для больных санатория Красного Креста.После революции дом был передан дочери Ивана Токмакова, Марии Водовозовой. В 1930 году вдова Токмакова покинула Крым, и с тех пор дом остается неиспользуемым.Ранее сообщалось, что особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексное развитие территорий: как работает механизм в КрымуИнвесторы модернизируют санатории в КрымуИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кореиз, история, архитектура, новости крыма, крым, минкульт крыма