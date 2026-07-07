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В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
Инвесторам предлагают восстановить историческое здание в Кореизе. Речь идет о доме выдающегося деятеля промышленного виноделия Ивана Токмакова. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T16:32
2026-07-07T16:32
2026-07-07T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Инвесторам предлагают восстановить историческое здание в Кореизе. Речь идет о доме выдающегося деятеля промышленного виноделия Ивана Токмакова. Об этом сообщили в министерстве культуры Крыма.Уточняется, что площадь гостиницы должна составлять не менее 500 квадратных метров, а номерной фонд – не менее 10 номеров. В течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить классификацию не ниже 3 звезд.Об истории зданияИван Токмаков переехал в Крым по состоянию здоровья в 1883 году. Он лично построил двухэтажный деревянный дом. Имение "Олеиз" включало также виноградники и часть мисхорского парка с дачами для гостей. Здесь бывали Максим Горький, Лев Толстой, Владимир Немирович-Данченко, Антон Чехов, а также юный Сергей Рахманинов в сопровождении своего педагога Николая Зверева.Семья Токмаковых основала в Кореизе школу, народный дом, построила больницу. В Ялте по их инициативе был построен корпус для больных санатория Красного Креста.После революции дом был передан дочери Ивана Токмакова, Марии Водовозовой. В 1930 году вдова Токмакова покинула Крым, и с тех пор дом остается неиспользуемым.Ранее сообщалось, что особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексное развитие территорий: как работает механизм в КрымуИнвесторы модернизируют санатории в КрымуИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели
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кореиз, история, архитектура, новости крыма, крым, минкульт крыма
В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
В Кореизе ищут инвесторов для объекта культурного наследия "Дом для семьи Токмаковых"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Инвесторам предлагают восстановить историческое здание в Кореизе. Речь идет о доме выдающегося деятеля промышленного виноделия Ивана Токмакова. Об этом сообщили в министерстве культуры Крыма.
"Инвесторы могут восстановить объект культурного наследия регионального значения "Дом для семьи Токмаковых" в Кореизе с господдержкой… Инвесторы, планирующие реставрацию объекта под гостиницы, могут получить кредит по ставке 6% годовых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь гостиницы должна составлять не менее 500 квадратных метров, а номерной фонд – не менее 10 номеров. В течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить классификацию не ниже 3 звезд.
Об истории здания
Иван Токмаков переехал в Крым по состоянию здоровья в 1883 году. Он лично построил двухэтажный деревянный дом. Имение "Олеиз" включало также виноградники и часть мисхорского парка с дачами для гостей. Здесь бывали Максим Горький, Лев Толстой, Владимир Немирович-Данченко, Антон Чехов, а также юный Сергей Рахманинов в сопровождении своего педагога Николая Зверева.
Семья Токмаковых основала в Кореизе школу, народный дом, построила больницу. В Ялте по их инициативе был построен корпус для больных санатория Красного Креста.
После революции дом был передан дочери Ивана Токмакова, Марии Водовозовой. В 1930 году вдова Токмакова покинула Крым, и с тех пор дом остается неиспользуемым.
Ранее сообщалось
, что особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
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