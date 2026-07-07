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В Керчи восстановлено энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Керчи восстановлено энергоснабжение
В Керчи восстановлено энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Керчи восстановлено энергоснабжение
В Керчи днем во вторник восстановлено энергоснабжение потребителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:10
2026-07-07T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Керчи днем во вторник восстановлено энергоснабжение потребителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель.Глава администрации отметил профессиональную работу аварийных бригад и выразил энергетикам благодарность.Утром во вторник восемь городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ. В том числе были обесточены жители Керчи. В понедельник Керчь и несколько районов Крыма также были обесточены вследствие атак врага, восстановительные работы велись круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
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керчь, электричество, энергосистема крыма, энергетика, новости крыма, крым
В Керчи восстановлено энергоснабжение

В Керчи днем во вторник восстановлено энергоснабжение – мэр города

15:10 07.07.2026
 
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Вода - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Керчи днем во вторник восстановлено энергоснабжение потребителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель.
"Благодаря слаженной работе специалистов компаний "Крымэнерго" и "Россети" энергоснабжение города оперативно восстановлено", – написал Кошель в своем канале в МАКС.
Глава администрации отметил профессиональную работу аварийных бригад и выразил энергетикам благодарность.
Утром во вторник восемь городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ. В том числе были обесточены жители Керчи. В понедельник Керчь и несколько районов Крыма также были обесточены вследствие атак врага, восстановительные работы велись круглосуточно.
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