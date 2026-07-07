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В Керчи восстановлено энергоснабжение

В Керчи восстановлено энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Керчи восстановлено энергоснабжение

В Керчи днем во вторник восстановлено энергоснабжение потребителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T15:10

2026-07-07T15:10

2026-07-07T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Керчи днем во вторник восстановлено энергоснабжение потребителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель.Глава администрации отметил профессиональную работу аварийных бригад и выразил энергетикам благодарность.Утром во вторник восемь городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ. В том числе были обесточены жители Керчи. В понедельник Керчь и несколько районов Крыма также были обесточены вследствие атак врага, восстановительные работы велись круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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