https://crimea.ria.ru/20260707/v-feodosii-vo-vtornik-budet--gromko---chto-proiskhodit--1157437195.html

В Феодосии во вторник будет громко - что происходит

В Феодосии во вторник будет громко - что происходит - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Феодосии во вторник будет громко - что происходит

В Феодосии со второй половины дня вторника будут звучать звуки стрельбы. Как пояснили в пресс-службе администрации города, запланированы военные учения. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T15:05

2026-07-07T15:05

2026-07-07T15:05

феодосия

новости крыма

крым

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии со второй половины дня вторника будут звучать звуки стрельбы. Как пояснили в пресс-службе администрации города, запланированы военные учения.Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя