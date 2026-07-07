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В Феодосии во вторник будет громко - что происходит
В Феодосии во вторник будет громко - что происходит - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Феодосии во вторник будет громко - что происходит
В Феодосии со второй половины дня вторника будут звучать звуки стрельбы. Как пояснили в пресс-службе администрации города, запланированы военные учения. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:05
2026-07-07T15:05
2026-07-07T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии со второй половины дня вторника будут звучать звуки стрельбы. Как пояснили в пресс-службе администрации города, запланированы военные учения.Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии во вторник будет громко - что происходит
В Феодосии днем 7 июля будет громко из-за учебных стрельб – мэрия