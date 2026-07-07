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В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
Во вторник, 7 июля, в Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T08:42
2026-07-07T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в администрации города.В администрации отметили, что движение трамваев будет восстанавливаться по мере нормализации подачи электроэнергии.Напомним, 5 июля в Евпатории также остановили движение трамваев – город снова столкнулся с проблемой электроснабжения.С 6 июля в Евпатории работает "Центр содействия жителям города", где можно зарядить мобильные устройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причинаКрым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотниковВ Евпатории свет дают по графикам
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В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света

В Евпатории 7 июля не ходят трамваи из-за отсутствия электроснабжения

08:42 07.07.2026
 
© РИА Новости КрымТрамваи в Евпатории
Трамваи в Евпатории - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что движение трамваев будет восстанавливаться по мере нормализации подачи электроэнергии.
Напомним, 5 июля в Евпатории также остановили движение трамваев – город снова столкнулся с проблемой электроснабжения.
С 6 июля в Евпатории работает "Центр содействия жителям города", где можно зарядить мобильные устройства.
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